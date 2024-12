圧倒的なインパクトのデザイン！弘進「Wowcat C1」

弘進は、折りたたんで持ち運べるハイセンスデザイン電動アシスト自転車【Wowcat C1】を、Makuakeにて2024年12月19日(木)より先行販売を開始しました。

弘進「Wowcat C1」

◎Wowcat C1の特徴

若者を中心に自転車という乗り物も【ファッション】の1つとして取り入れる文化が進んでおり、オシャレな自転車が求められています。

Wowcat C1はそのようなニーズにいち早くアンテナを張り、機能面でハイスペックであることは当然のこととし、その上でデザイン面での妥協は一切せず、設計面、デザイン段階から高いクオリティのものを制作するという理念のもと開発されました。

一目で圧倒的なインパクトに残るカーボンファイバー製のフレームと、ファブリックとしてレザーという一見ミスマッチな異素材の組み合わせが、今までにない斬新なデザインの電動アシスト自転車を生み出しました。

また、近日中に型式認定を取得予定であることから、日本の道路交通法に準じた比率設定を施した電動アシスト自転車として乗車することができ、公道走行も問題ない商品となっています。

※2025年1月に比率測定試験のため、リターン時には恐らく認定が通っている状態と思われます。

◎Wowcat C1の5つのポイント

●Point01:圧倒的なインパクトのデザイン、フォルム、造形

多くの人が見た瞬間に虜になるインパクトのデザインはWowcatの開発陣が誇る設計セクションの手によって生み出されました。

先進的かつ斬新的ですが、プロダクトデザインの基本はしっかり守り、デザインと自転車としての性能はしっかり作り込みされており、電動アシスト自転車として非常に高い完成度も誇ります。

●Point02:今までにないカラーリング

原色を中心にしたカラーリングはシンプルかつファッションにも街にも映えます。

どのカラーリングもマット塗装なのでギラついて主張しすぎることなく、どんな服装にもマッチングします。

自転車をファッションとして捉える方にもおすすめのカラーとなります。

●Point03:折りたたみが可能

ハンドル部分とフレーム部分が折りたたみが可能な為、使用しない場合や保管する場合等は折りたたんだ状態でコンパクトに収納できます。

車載して旅行の際の+1マイルの移動や、通勤で社内に持ち込んで保管することで盗難防止にも役立ちます。

●Point04:こだわり抜いた素材を使用

フレームとフロントフォークのカーボンファイバーは、強度と軽さを出すためにこだわり抜いた炭素シートを使用し、光熱圧縮し一つ一つ手作業で仕上げています。

またその他の使用パーツにも妥協せずハイクオリティな素材感、デザイン感を実現しました。

●Point05:インテリジェンスアシスト搭載

Wowcat C1に使用されている「インテリジェンスアシスト」はAIが漕ぐ力を瞬時に判断しその時に適切なアシスト力に調整します。

スムーズな加速や乗り心地で乗る人に安心感を与えます。

※日本の型式認定の比率に準じている為、型式認定の比率以上のアシスト力は出ません。

◎スペック

最大アシスト速度 :24Km

定格出力 :250W

ドライブトレイン :リアホイールモーター

最大走行距離 :120km

バッテリー容量 :9310mAh

バッテリースペック:36V10Ah

ディスプレイタイプ:3.5TFT

実重量 :17.4Kg

充電時間 :4〜6時間

フレーム素材 :カーボンファイバー

車体サイズ :1550*590*1140mm

ブレーキシステム :油圧ディスクブレーキ

最大積載量 :100Kg

タイヤタイプ :20インチ

折りたたみ部分 :ステム&フレーム

ライト :LEDライト

センサー :トルクセンサー

変速 :シマノ7段変速

◎先行販売プロジェクトについて

期間: 2024年12月19日18:00〜2025年2月16日22:00

※2025年3月中旬以降リターン開始

URL : https://www.makuake.com/project/wowcat/

