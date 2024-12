「セブン <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組)」

7,480円 1000842766 2025年3月5日発売

ブラッド・ピット主演、デヴィッド・フィンチャー監督のサスペンス映画「セブン」が、4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤となって2025年3月5日に発売される。UHD BD/BDの2枚組で、価格は7,480円。2025年1月31日からは公開30周年を記念し、初めてIMAX上映されることも決定した。

1995年公開の映画「セブン」は、デヴィッド・フィンチャー監督の名を一躍世界中に知らしめたサスペンス。ソーシャルメディアがまったく普及していない公開当時に、中毒性とゲーム性を兼ね備えた超・問題作として、口コミが世界中に拡散。全米4週連続で興行ランキング1位を獲得し、興行収入153億円($100,125,643)を突破。日本でも興行収入57.8億円($37,787,580)に達し、世界興行収入は500億円($327,333,559)を記録した。

Seven (C) 1995 New Line Productions, Inc. All rights reserved.?(C) 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

いまだに熱狂的なファンを増やし続けているその最大の魅力は、クライマックスに向けて加速する息つく間もない怒涛の7日間の展開と、想像を絶する驚愕のラストシーン。

「全てが終われば、その結末は人には理解されにくいだろうが、認めざるを得なくなる」

――劇中のあるシーンの台詞の通り、観た者たちに一生忘れないほどの《劇薬トラウマ体験》を植え付けた。賛否両論あるラストであることから、映画会社によって別案も公開前に検討されていたものの、監督は現行のラストを頑なにこだわったという逸話も残されている。

UHD BDは3層仕様。本編の4Kレストア版は、デヴィッド・フィンチャー監督の監修のもと、オリジナルのカメラネガから修復されたものを使っている。なお、BD版の本編ディスクは既発盤と同じ。

音声は、UHD BDが英語DTS-HDマスターオーディオ 5.1ch、日本語ドルビーデジタル 2.0chなど。BDが英語DTS-HDマスターオーディオ 7.1ch、日本語ドルビーデジタル 2.0chなど。日本語音声は、1997年DVD版(ステレオ)、1998年TV放送版(モノラル)、1999年TV放送版(モノラル)、2001年TV放送版(モノラル)の4種類を収録している。

UHD BDの発売に先駆け、初のIMAX上映も行なわれる。公開日は2025年1月31日から。