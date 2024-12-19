sumika、5thアルバム『Vermillion’s』リリース 全国ツアー開催＆新曲「Dang Ding Dong」配信も
sumikaが、2年半ぶりとなる5thアルバム『Vermillion’s』を2025年3月5日にリリースする。
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本アルバムは3形態でのリリースとなっており、初回生産限定盤は三方背box付きトールトレイ仕様に。付属のBlu-rayには『sumika Film #15 sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」2024.4.21 at ぴあアリーナMM』の模様が全曲完全収録される。完全生産限定ファンクラブ限定盤はこの形態のみのカラーケース仕様となっており、付属のBlu-rayには『sumika Film #16“片岡健太とバンドマン”ツアー(仮) 2024.12.5 at KT Zepp Yokohama』の映像を収録。オリジナル特典も発表されており、そのほか収録内容などの詳細は後日発表となる。
あわせて、全国ツアー『sumika Live Tour 2025 「Vermillion’s」』の開催も決定。2025年3月より全32公演が行われる。チケットは本日12月19日18時よりオフィシャルファンクラブチケット先行がスタートしている。また、中京テレビ『ぐ～たくさん』の公式テーマソングに起用されている新曲「Dang Ding Dong」が、明日12月20日に配信リリースされる。
さらに、TOWER RECORDS CAFE表参道店、大阪ステーションシティ店にて、『sumika“Vermillion’s”CAFE』を開催。メンバープロデュースのオリジナルメニューの飲食や、限定グッズなどが購入でき、店内が『Vermillion’s』の世界観に包まれた空間となっている。『Vermillion’s』をタワーレコード店舗もしくはタワーレコードオンラインにて全額前金予約すると、本イベント予約チケットの最速先行抽選に申し込みができるシリアルコードが配布される。
（文＝リアルサウンド編集部）