組込みHMI設計ソフトウェアやオートモーティブコックピットデモ展示！ 加賀FEI「オートモーティブワールド2025」出展

加賀FEIは、2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2025」に出展します。

加賀FEIは、2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2025」に出展。

同社が開発している組込みHMI設計ソフトウェア「CGI Studio」「UI Conductor」をはじめ、取り扱い商材を集約したオートモーティブコックピットデモやバイクモックデモなど、SDV EXPOにて紹介します。

【主な出展製品】

1. 未来へつながる車載コックピット

近年、車載コックピットはより統合化され、利便性の高い空間に進化しています。

加賀FEIが開発する「CANDERA」や、その他同社が取り扱う製品を集約したデモで、未来へつながる車載コックピットの一例を見ることができます。

オートモーティブコックピット

2. メータークラスターとCarPlayを連携 A&W CarPlayデモ

1つのディスプレイにCGI StudioによるメータークラスターとCarPlayを同時に実装しました。

音声認識によるメータークラスターのコマンド操作も実現しています。

A&W CarPlayデモ

この他、コネクテッドカーソリューション(eSIM、デジタルキー、NFCカード)や、雑音の中から人の声を識別するAIノイズリダクションチップを出展予定です。

【オートモーティブワールド 概要】

会期:2025年1月22日(水)〜24日(金)

会場:東京ビッグサイト(東ホール)

主催:RX Japan 株式会社

【加賀FEIブース】

出展エリア:SDV EXPO

ブースNo. :東6ホールNo.E55-32

