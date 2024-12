ユーザーがゲームを作成したり、他人の作成したゲームを遊んだりすることができるオンラインゲーミングプラットフォームの「Roblox」を利用して、オンラインギャンブルに子どもたちを誘い込んでいる違法オンラインカジノの存在をSky Newsが指摘しています。Illegal casinos are using Roblox to draw children into online gambling | Science, Climate & Tech News | Sky News

https://news.sky.com/story/illegal-casinos-are-using-roblox-to-draw-children-into-online-gambling-13273519Sky Newsの調査で、違法オンラインカジノがRobloxを利用して、12歳の子どもたちをオンラインギャンブルに誘い込んでいることが明らかになりました。これらの違法オンラインカジノはRoblox上に存在するわけではなく、Robloxの認証情報を使ってサインアップすることができるカジノサイトになっているとのこと。なお、オンラインカジノではRobloxのゲーム内通貨である「Robux」を賭けてスロットやブラックジャックといったゲームを遊ぶことが可能です。カジノで稼いだチップは仮想通貨として引き出すことができます。Robloxは世界で最も人気のあるゲームのひとつで、デイリーアクティブユーザー数は推定8000万人です。Robloxは特に子どもに人気があり、ユーザーの42%以上が12歳以下だと推定されています。Sky Newsは約1500万Robux(約15万ポンド:約2900万円)を賭けたというアメリカ人の10代Robloxユーザーであるロバートさんと話をすることに成功。同氏はわずか14歳で違法オンラインカジノを利用するようになったそうです。なお、ロバートさんが暮らしている州では、ギャンブルは21歳から利用可能となっています。ロバートさんは「母は私にギャンブルをやめさせようとしたものの、私はやめませんでした。私はただ賭け金がどんどん大きくなるにつれ感じられるアドレナリンが好きだっただけなんです」「ギャンブルはただお金を稼ぐためのものだと思っていました。私はギャンブルが何なのかさえ正確には理解していませんでした」と語っています。Sky Newsの調査では、Robloxの認証情報を利用することでサインアップ可能な3つの違法オンラインカジノ「BloxFlip」「Bloxmoon」「RBLXWild」に焦点を当てて調査を行っています。これらのオンラインカジノの毎月の利用者数は合計で280万人で、数億円規模の賭けが行われていることが調査により判明しています。Sky Newsの調査を受け、イギリスの賭博規制機関であるGambling Commissionはこれらの違法オンラインカジノに関する調査をスタートし、イギリスからこれらのカジノへのアクセスをブロックしました。Gambling Commissionの最高責任者であるアンドリュー・ローズ氏は、「犯罪者は常に、子どもを含む人々を搾取する新たな方法を見つけようとしています」と語っています。Sky Newsは違法オンラインカジノのひとつであるBloxmoonのデータにアクセスすることに成功しています。Bloxmoonは2022年後半に開設されたオンラインカジノで、同カジノの利用者はこれまで1140万ドル(約17億7000万円)を失ってきたことも判明しました。2024年4月から10月までの7カ月だけでユーザーは2230万ドル(約34億6000万円)相当の賭けを行っており、オーナーはチップとしてユーザーに2010万ドル(約31億2000万円)を支払いました。残りの220万ドル(約3億4000万円)がカジノの収益であるため、1日当たりの収益は約1万281ドル(約160万円)という計算になります。Bloxmoonの各月の収益は以下の通り。他の違法オンラインカジノが、Bloxmoonよりも多くの収益を稼いでいたか否かは不明です。ただし、Sky Newsが特定した8つの違法オンラインカジノのうち最も人気があるのはBloxFlipで、調査会社のSimilarWebによると毎月の平均アクティブユーザー数は270万人に上る模様。なお、Sky Newsが調査結果を提示したのち、BloxFlipは「36時間以内にサイトを永久に閉鎖する」と発表。BloxFlipの共同所有者はカジノの公式チャットルームに「Robloxを代表する法務チームが、我々にプラットフォームを閉鎖するよう圧力をかけ始めました」と入力したそうです。Sky Newsの報道からわずか数時間で、BloxmoonとRBLXWildも事業を永久に停止することを発表しました。Robloxの広報担当者は、これらの違法オンラインカジノについて「Robloxによって承認も認可もされていない」と述べ、「カジノ活動を妨害するために数々の措置を講じてきました。オンラインカジノがRobloxの認証情報を利用することは、当社の利用規約に違反しています」「当社にはRoblox上での不正行為を特定することに特化した専門チームがあり、可能な限り法執行機関と協力してそのようなウェブサイトの所有者を追及しています」「我々の取り組みはある程度の成功を収めましたが、このようなサイトを閉鎖するために、ウェブホスティングプロバイダーによるさらなる法執行措置と警戒を歓迎します」と語りました。未成年者賭博支援団体であるYGAMで最高責任者を務めるジェーン・リグバイ博士は、「無認可のカジノは金銭的にも精神的にも、規制されたカジノよりもずっと危険である可能性があります」「子どもが幼い頃にギャンブルに接すると、その後の人生においてギャンブルで困難を経験する可能性が高くなります」と述べ、無認可のカジノには安全策が講じられていないと指摘。違法オンラインカジノでギャンブルを行っていたロバートさんによると、Discord上にオンラインカジノの公式サーバーが存在しており、ここではカジノの運営スタッフとユーザーが会話を繰り広げていたため、ユーザーの一部が未成年者であることが繰り返し明かされていたそうです。そのため、オンラインカジノの運営スタッフはユーザーの多くが未成年者であったことを知っていたことに、「疑いの余地はない」とロバートさんは語っています。また、BloxFlipのDiscordサーバーでは少なくとも100万Robux(約1万ポンド:約200万円)を賭けたユーザーが、「Whale」というステータスを申請することができます。このステータスを申請すると、ユーザー名の横に特別なクジラの絵文字が表示されるそうです。さらに、1000万Robux(約10万ポンド:約2000万円)を賭けたユーザーは、「Platinum Whale」というステータスを申請できます。BloxFlipのDiscordサーバーでは、少なくとも「Whale」のユーザー4人と、「Platinum Whale」のユーザー2人が公然と自身が未成年者であることを認めています。RobloxはRobloxの認証情報を利用してサインアップすることができる違法オンラインカジノを利用した5人の子どもの親から、集団訴訟を提起されています。2023年8月に提起されたこの訴訟では、Robloxが訴えに応じなければならないという判決を下しました。原告の弁護を担当するジェームズ・ビルズボロー弁護士は、「Robloxは何年も前からこのような事態が起こっていることを知りながら、何の対策も講じてきませんでした」「Robloxは子どもたちのためのデジタル遊び場を作りました。それがRobloxというプラットフォームです。つまり、Robloxには子どもたちに対する義務があるはずです。子どもたちの安全を保つという義務です」と語り、Robloxの対応不足を批判しています。裁判文書によると、Robloxは少なくとも2022年4月からBloxFlipとRBLXWildという2つの違法オンラインカジノの存在を認識しており、その時点でホスティングプロバイダーに対してウェブサイトの閉鎖を要請していたそうです。しかし、Robloxがこれらのウェブサイトに対して著作権侵害と利用規約違反を理由に法的措置をとったのは、2024年10月になってからです。Sky Newsが調査結果を提示したのち、複数の違法オンラインカジノが閉鎖を発表していますが、ウェブサイトのURLを少しだけ変更して、すぐに同様のオンラインカジノサイトをスタートさせていることも明らかになっています。また、Gambling Commissionがイギリスからオンラインカジノへのアクセスを一部ブロックしていますが、違法オンラインカジノはDiscordサーバーなどで「ウェブサイトにアクセスできない場合は、ソフトウェアを使用してください。特定の地域からのアクセスがブロックされている可能性があります」などとユーザーに通知しているそうです。イギリスの政治家でありオンラインギャンブル規制推進派のイアン・ダンカン・スミス氏は、オンラインカジノの所有者が責任を逃れられる限り、オンラインカジノの存在は世の中にリスクをもたらし続けるだろうと指摘。「オンラインカジノの所有者を探し出し、逮捕するにはより強力な権限が必要です」と語りました。ローズ氏は、規制当局はカジノの真の所有者を特定するための取り組みを進めていると述べ、「結局のところ、違法カジノ運営者は犯罪者です」「彼らは犯罪組織に支援されている、犯罪組織の一部であることは明らかです。我々全員が彼らの妨害に努める役割を果たすことが重要です」と語りました。