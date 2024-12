運転免許取得からSDGsに貢献！いずみさの自動車教習所「太陽光エネルギーで走行するEV教習車を利用した技能教習」

いずみさの自動車教習所は、太陽光エネルギーで走行するEV教習車を利用した技能教習を2024年11月から本格的に実施しています。

いずみさの自動車教習所は、太陽光エネルギーで走行するEV教習車を利用した技能教習を2024年11月から本格的に実施。

【教習でEV車体験】

EV教習車の導入は全国的にも珍しく、多くの方々から注目されています。

通常の教習車は現代の車両に比べ装備がとてもシンプル。

教習所を卒業後、スマートキーやプッシュスタートに驚き、シフトレバーの形状やパーキングブレーキの違いに戸惑うのはよくある話です。

EV教習車の体験はEV特有の車両特性を理解するだけではなく、現代の装備も体験できることから、このような不安も解消でき、卒業する皆様からも好評です。

大阪府泉南郡田尻町との災害協定

災害発生時被災地の関係者に提供するレンタルキャンピングカー

