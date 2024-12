デジタル空間でも特別な癒しの旅を！Rabbicour「公式ホームページリニューアル」

オンリーノは2024年12月4日、完全個室のテーマパーク型ヘッドスパ専門店「Rabbicour(ラビクール)」にて、公式ホームページをリニューアルしました。

2号店となる東京店オープンに伴い、HPでも『癒しを冒険する旅』をテーマに、訪れる時間によって光景が変わるファンタジーなデジタル空間を用意。

ご来店前からRabbicour(ラビクール)の世界観が味わえるHPデザインとなっています。

■Rabbicour(ラビクール)のコンセプトがたっぷり詰まったHP。

目から五感に語り掛ける仕掛けで、癒し体験の入り口に。

Rabbicour(ラビクール)は2024年9月20日、2号店となる東京店をオープン。

銀座一丁目駅10番出口より徒歩1分、東銀座駅A8出口より徒歩5分に位置し、銀座店(以下、本店 銀座七丁目)のほど近く、銀座一丁目にてお店を構えました。

それに伴い、HPもリニューアルしました。

HPのテーマは『癒しを冒険する旅』。

早朝・朝・昼・夕方・夜の5つの時間軸でビジュアルやストーリーが変化するデジタル空間に生まれ変わりました。

早朝の清らかな静寂・朝の輝き・昼の活力・夕方の優しさ・夜の神秘が表現されており、HPを訪れるたび、ランダムに表れる新鮮な風景が、訪れる人を心の旅へと誘います。

気球や滝、木々がそよぐ幻想的な世界が五感に響き、没入感を生み出すことで、まるで夢の中にいるような感覚に。

Rabbicour(ラビクール)のコンセプト「“癒し”という旅の感動を届けたい」を、HPからもお愉しみいただけるようになりました。

■【Rabbicour(ラビクール)とは】銀座で14テーマの空間提供が実現!その日の気分に合わせて、お好きなお店で、お好きな空間でリラクゼーションを。

癒し×美×健康×エンターテインメントを融合させた唯一のリラクゼーションを提供するRabbicour(ラビクール)は、完全個室のテーマパーク型ヘッドスパ専門店です。

これまで5万人の方々に利用いただきました。

本店および東京店ではそれぞれ、完全個室で7部屋の空間テーマを用意。

銀座の地にて2店舗合計で14テーマの空間がご体験できます。

“フォレストマジック”がコンセプトの本店と“イマーシブアクア”がコンセプトの東京店で、その日の気分に正直に、お好きな空間テーマでヘッドスパを。

Rabbicour(ラビクール)がお客様の心と体を完全に解放するファンタジーな世界に連れ出します。

東京店/銀座店エントランス

■【東京店紹介】水と光が織りなす「イマーシブアクア」。

自然が生み出す音色が感情を浄化し、没入を促して、心の安定を取り戻す。

Rabbicour(ラビクール)のミッションは“新たなリラクゼーションを想像し創造する”こと。

そこで、東京店では未だ誰も味わったことのないリラクゼーション体験を提供すべく、没入・水・ファンタジーを主軸に、訪れる人を別世界へ誘う「イマーシブアクア」という内装コンセプトに仕上げました。

水と光が織り成す幻想的な光景が広がるようデザインされたエントランスと通路。

お店に一歩踏み入れた瞬間、お客様は非日常の旅へ。

そして、7つの非日常的なファンタジー空間を表現したお部屋で、安定したリズム・安心感・1/fゆらぎ効果を備えたサウンドに包まれ、没入できる究極のリラクゼーションエンターテインメントをご体験下さい。

それぞれのお部屋はオリジナルの立体音響とデザイン、空間カラーに徹底的にこだわりました。

以下に、各お部屋を紹介します。

東京店7つの部屋

深海(Shinkai)…エメラルドブルーを基調とした空間で、神秘的かつ静寂な深海の底に漂うような感覚が得られ、心を見つめながら落ち着きのある時間が流れます。

水無月(Minaduki)…ミッドナイトブルーを基調に、凛としたクールな水の月をイメージ。

洗練された癒しが叶う空間です。

朝露(Asatsuyu)…フォレストグリーンを基調とした空間からは、朝露滴る自然が連想され、穏やかな雰囲気に包まれてリフレッシュできるひとときを過ごせます。

風流(Furyu)…ライトブルーとホワイトを基調とした、風の爽やかさと優雅さを感じさせる心地よい空間で、心が解放されます。

流星(Ryusei)…シャンパンゴールドを基調とした、上品な輝きが夜空横切る流星を連想させるような幻想的な空間です。

まばゆい星々に癒される特別な体験が待っています。

美泡(Bihou)…エメラルドグリーンを基調として、爽やかな美泡の世界を表現。

泡のように軽やかにリラックスできる空間です。

雨音(Amaoto)…ホワイトシルバーを基調に、雨音が静かに響くイメージの空間です。

心の穏やかさを取り戻す癒しのひとときに出会えます。

忙しない日常を生きる現代人にとって“没入”は、心身のリフレッシュに不可欠なものです。

ストレスや溢れる情報、複雑に抱く感情から、しばし離れ、自分自身と向き合うことで心と体が整います。

■14テーマの個室空間+5テーマのデジタル空間で癒しが叶うのはRabbicour(ラビクール)だけ〜店舗の予約はHPから〜

忙しない日常を過ごす方々の癒しの場として、店舗によりさまざまなコースを用意しています。

■店舗概要

店名 : Rabbicour(ラビクール)東京

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-6VORT銀座briller5階

アクセス : 銀座一丁目駅10番出口より徒歩1分、

東銀座駅A8出口より徒歩5分、銀座駅A13出口より徒歩10分

オープン日: 2024年9月20日(金)

席数 : 7席(全席完全個室)

予約サイト: https://reservia.jp/reserve/menu/3d4f5c8c74?start_page=2&is_guest=1

電話番号 : 03-6228-6899

営業時間 : 10時〜22時

