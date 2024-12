自然光を忠実に再現！シンプルヒューマン・ジャパン「センサーミラー トリオマックス」

シンプルヒューマン・ジャパンは、自然光を忠実に再現したライティングと使いやすさを追求した「センサーミラー トリオマックス」を、エストネーション六本木ヒルズ店、大阪店で店頭にて2024年12月2日より販売中です。

シンプルヒューマン・ジャパン「センサーミラー トリオマックス」

価格 : 64,900円(税込)

サイズ: 約 高さ43.1cm×幅28.7cm×奥行15.2cm

カラー: ツヤ消しステンレス

素材 : ツヤ消しステンレススティール

URL : https://www.simplehuman.co.jp/products/sensor-mirror-trio-max

■商品の特徴

*独自の特許技術でムラのない光

特許取得済みのトゥルーラックステクノロジーで、均一で影のないライティングを実現しました。

他の商品にはない正確な発色で、美しいメイクを実現するライティングを提供します。

顔を近づけるだけでライトがオン、離れるとオフになるので、汚れた手でミラーに触れる必要もありません。

ムラのない光

*精密な色再現性

CRI95の高精度ライトが自然光のような正確な色彩を再現し、ファンデーションやチークの発色をありのままに映し出します。

さらに、キャンドルライトモードに切り替えれば、ナイトシーンでのメイクアップを確認することができます。

正確な発色で美しいメイクを実現

*用途に応じた3つの倍率

等倍、5倍、10倍の倍率で、スキンケアからアイメイクまで幅広い使い方が可能です。

サイドのバーを軽くタップするだけで、自動的にミラーが反転し、ミラーに触れることなくスムーズに倍率を変えられます。

用途に応じた3つの倍率

自動的にミラーが回転

■店舗概要

<エストネーション六本木ヒルズ店>

所在地 :東京都港区六本木6-10-2 六本木ヒルズ

ヒルサイド けやき坂コンプレックス1F・2F

営業時間:11:00-20:00

<エストネーション大阪店>

所在地 :大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 ショップ&レストラン南館 1F

営業時間:11:00-21:00

