£¸Ç¯¤Ö¤ê¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Ø¡¡¸°»³Í¥¿¿¡¢Èá´ê½é£Ö¤Ï¶¯µ¤¤ËÁÀ¤¦¡Ö£±¥ß¥ê¤¿¤ê¤È¤â¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×º´Æ£¡¢»°±º¤é¸×»ëâ¾¡¹¡¡¿¥ÅÄ°Ê³°¤Ï½éÍ¥¾¡
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£²£°Æü¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËÃË»Ò¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬É¹¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤«¤é£±£°Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ã»´ü´Ö¤Ç·Þ¤¨¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¶Ê¤«¤±¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÄ·¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âçµ»¡¦£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±¥ß¥ê¤¿¤ê¤È¤â¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶¯µ¤¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Éã¡¦ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤È¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÁ´ÆüËÜÀ©ÇÆ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀÕÌ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ë½Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÁ°¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç£³°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤é¾å°Ì¸õÊä¤âÄ´À°¡££±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿¥ÅÄ¿®À®¡Ê£³£·¡Ë¡áÂçºå¥¹¥±¡¼¥È¶æ³ÚÉô¡á¤â£´²óÅ¾¡Ý£³²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯Âç²ñ¤«¤é£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Þ¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ï±©À¸·ë¸¹¤È±§Ìî¾»Ëá¤Î¤ß¡££²£°£°£¸Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¿¥ÅÄ°Ê³°¤Ï½éÍ¥¾¡¤Ç¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Î±§Ìî°ÊÍè£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£