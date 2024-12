【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2025年2月9日10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)入場料: 前売り入場券 3,500円 前売り入場券 (U22割) 2,200円 前売り入場券(午後割) 2,300円 当日券 4,000円 ※小学生以下無料・要、保護者同伴

ワンダーフェスティバル実行委員会は、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2025[冬]」を2025年2月9日に開催する。12月19日17時より前売り券の販売も開始した。

本イベントでは安全対策のため、混雑緩和およびチケットに記載された区分ならびに、通し番号ごとの分散入場が実施され、チケット券面には購入順に各区分ごとの通し番号が記載される。案内時間は9時~(A区分)、10時~(B区分)、11時~(C区分)。

チケット購入窓口はローソンチケット WEB サイト、ローソン・ミニストップ店頭「Loppi」にて販売される。

チケット券種

・前売り入場券:3,500円

・前売り入場券(U22 割):2,200円

・前売り入場券(午後割):2,300円

・当日券:4,000円 ※当日券はC区分のみの販売となります。

※上記 4 種は小学生以下無料(要保護者同伴)

※前売り入場券(午後割)……イベント当日13時からご入場いただけるチケットです。

※前売り入場券(U22 割)……開催当日に22歳以下のお客様を対象とした入場券です。ご入場時、必要に応じて年齢確認を行う場合がございますので、[氏名、生年月日が記載された写真付きの身分証明書]を必ずご持参ください。

※小学生以下のお客様 ……保護者同伴に限り無料で入場いただけます。ご入場時、必要に応じて年齢確認を行う場合がございますので、[氏名、生年月日が記載された身分証明書]を必ずご持参ください。

※優先入場券にご当選されたお客様は、別途入場券をお買い求めいただく必要はございません。優先入場券のみでご入場可能となります。

