Mrs. GREEN APPLEが、「ビターバカンス」のセッションを披露した動画「若井滉斗と二家本亮介がビターバカンス弾いてみた」をYouTubeで公開した。本動画は、ギター・若井滉斗とサポートベース・二家本亮介によるフルサイズでの披露となっている。同曲は、ついつい働いてしまいがちな現代人に「休んじゃえばいい」と絶妙なメッセージで我々に寄り添ってくれているが、目まぐるしく変わっていくフレーズを弾きこなす二人のプレイには、“休んでる場合じゃない”との突っ込みも入りそうだ。その卓越したプレイを、ぜひチェックしてもらいたい。

◆MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO10周年を記念して制作された新たなロゴを発表。◆MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表。◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース。◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模となる、2日間で10万⼈を動員予定のライブを開催。◆MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演<MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025>をTIGER DOME(タイガードーム)にて開催することが決定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定。

Blu-ray / DVD 『The White Lounge in CINEMA』



2024年12月27日(金)発売Special Site:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/予約:https://lnk.to/TWLinCinema初回限定BOX(Blu-ray + GOODS)UPXH-29069 \14,300(tax in)初回限定BOX(2DVD + GOODS)UPBH-29101 \13,750(tax in)´共通仕様GOODS・ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”・ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”・カップ & ソーサー inspired by “Coffee”・ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)※´△魍亮造貌手したい場合には10月21日(月)までの予約を推奨通常盤(Blu-ray)UPXH-20142 \6,380(tax in)通常盤(2DVD)UPBH-20328/9 \5,830(tax in)収録内容2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開すると、興行収入17億円を突破(2024年10月17日現在)する大ヒットを記録した作品を遂に映像商品化。また、ここでしか見ることのできないライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。Opening#1 マスカレイドThe White Lounge#2 水と影Folktale#3 手紙(過去との会話)君を知らないダンスホール#4 反射ツキマシテハ#5 愛という種Coffeeニュー・マイ・ノーマルPARTY#6 青さのカケラInterlude春愁Just a FriendAttitude#7 虚構と虚無InterludeFeelingInterludeケセラセラSoranji#8 僕の⼀部The White Lounge -reprise-#9 終わりの始まりフロリジナル特典映像Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒チェーン別オリジナル特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルトランプ(ライブ写真使用)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様))(ライブ写真使用)・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)