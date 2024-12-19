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¢¡MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
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Blu-ray / DVD ¡ØThe White Lounge in CINEMA¡Ù
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Folktale
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#4 È¿¼Í
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Coffee
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PARTY
#6 ÀÄ¤µ¤Î¥«¥±¥é
Interlude
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Just a Friend
Attitude
#7 µõ¹½¤ÈµõÌµ
Interlude
Feeling
Interlude
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Soranji
#8 ËÍ¤Î⼀Éô
The White Lounge -reprise-
#9 ½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê
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ÆÃÅµ±ÇÁü
Documentary -- Episode 6 ¡ÈThe White Lounge¡É
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¡¦TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¿TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼»ÅÍÍ)¡Ë¡Ê¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿»ÈÍÑ¡Ë
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