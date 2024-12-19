[Alexandros] 、新曲「金字塔」がドラマ『プライベートバンカー』の主題歌に決定。CDシングル「SINGLE 3」のリリース発表も
[Alexandros]が、テレビ朝日系にて2025年1月9日よりスタートする木曜ドラマ『プライベートバンカー』の主題歌に書き下ろしの新曲「金字塔」が決定したことを発表した。
本作は、富裕層を相手に資産管理や資産形成の助言を行うプライベートバンカー・庵野甲一（唐沢寿明）が金融知識を武器に策動する痛快マネーサスペンスだ。資産家一族の前に現れた庵野が、相続争いや愛人問題、裏金疑惑など“金”にまつわる数々の問題を打破していく内容となっている。
Ⓒテレビ朝日
また、新曲「金字塔」を収録したCDシングル「SINGLE 3」を2025年2月26日にリリースする。CDには「金字塔」のほか計3曲を収録する予定だ。初回限定盤には、2024年3月に青山学院大学で開催された凱旋ライブ＜Back To School!! celebrating Aoyama Gakuin's 150th Anniversary＞からライブ映像5曲が収録される。
ドラマ情報
2025年1月9日（木）スタート 毎週木曜 21:00〜21:54 ※初回拡大スペシャル
庵野甲一：唐沢寿明
飯田久美子：鈴木保奈美
御子柴修：上杉柊平
天宮寺沙織：土屋アンナ
天宮寺果澄：MEGUMI
天宮寺努：安井順平
天宮寺昴：吉田ウーロン太
天宮寺美琴：夏木マリ
天宮寺丈洋：橋爪功
ドラマ公式サイト：https://www.tv-asahi.co.jp/private-banker/
リリース情報
発売日：2025年2月26日（水）
予約：https://lnk.to/Alexandros_sg3
［仕様］
初回限定盤（CD＋DVD）：UPCH-7708 ￥3,400（税込）
初回限定盤（CD＋Blu-ray）：UPCH-7709 ￥3,900（税込）
通常盤：UPCH-6037 ￥1,500（税込）
［CD収録曲］
金字塔 ※テレビ朝日ドラマ『プライベートバンカー』主題歌
ほか計3曲収録
［映像収録曲］
＜Back To School!! celebrating Aoyama Gakuin's 150th Anniversary＞から5曲収録
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