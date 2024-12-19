5thアルバム『Vermillion’s』



2025年3月5日（水）発売［初回生産限定盤（CD+BD）］三方背BOX付きトールトレイ仕様SRCL-13164〜13165 \8,000（税込）［完全生産限定ファンクラブ限定盤（CD+BD）］カラーケース仕様SRC8-36〜37 \8,000（税込）※sumikaオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」会員のみhttps://sumika-atticroom.com/241219/［通常盤（CD Only）］初回仕様ありSRCL-13166 \3,300（税込）［特典情報］対象店舗 / 特典内容・TOWER RECORDS全店（オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルアクリルマーカー・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスクエア型缶バッジ（40mm×40mm）・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナル丸型缶ミラー（56ｍｍ）・楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ・Amazon.co.jp：メガジャケ・セブンネットショッピング：オリジナルランチトートバッグ・Sony Music Shop：オリジナルA4クリアファイル・sumika応援店特典：オリジナルB3カレンダーポスター［注意事項］※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※応援店対象店舗・特典絵柄は追って発表。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認の上、ご予約ください。購入：https://sumika.lnk.to/Vermillions■12月20日（金）配信「Dang Ding Dong」配信リンク：https://sumika.lnk.to/DangDingDong