sumika、2年半ぶりとなる5thアルバムリリース＋ツアー開催決定。新曲「Dang Ding Dong」配信決定も
sumikaが、5枚目のアルバムとなる『Vermillion’s』のリリースを発表した。合わせて、新たなツアーの開催もアナウンスされた。
3形態での発売となり、初回生産限定盤は三方背BOX付きトールトレイ仕様で『sumika Film #15 sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」2024.4.21 at ぴあアリーナMM』のBDが付属する。本映像には、当日のライブの模様が全曲完全収録されている。完全生産限定ファンクラブ限定盤は、この形態のみのカラーケース仕様となっており、付属のBDには『sumika Film #16“片岡健太とバンドマン”ツアー(仮) 2024.12.5 at KT Zepp Yokohama』の映像が収録される予定だ。なお完全生産限定ファンクラブ限定盤は、sumikaのファンクラブ「ATTiC ROOM」会員のみが購入できる。また、アルバムのオリジナル特典も発表となった。それぞれ数に限りがあるため、早めにチェックしてもらいたい。収録内容などの詳細は後日発表されるとのことだ。
そして12月20日に、中京テレビ『ぐ〜たくさん』の公式テーマソングに起用されている新曲「Dang Ding Dong」の配信リリースが決定した。
また、アルバムの発売を記念して、TOWER RECORDS CAFE表参道店／大阪ステーションシティ店での＜sumika”Vermillion’s”CAFE＞の開催も決定した。メンバープロデュースのオリジナルメニューの飲食や、限定グッズなどが購入できる、店内丸ごと『Vermillion’s』の世界観に包まれた空間となっている。アルバム『Vermillion’s』をタワーレコード店舗もしくはタワーレコードオンラインにて全額前金予約した方を対象に、予約チケットの最速先行抽選に申し込みができるシリアルコードを配布することも決定している。
5thアルバム『Vermillion’s』
［初回生産限定盤（CD+BD）］三方背BOX付きトールトレイ仕様
SRCL-13164〜13165 \8,000（税込）
［完全生産限定ファンクラブ限定盤（CD+BD）］カラーケース仕様
SRC8-36〜37 \8,000（税込）
※sumikaオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」会員のみ
https://sumika-atticroom.com/241219/
［通常盤（CD Only）］初回仕様あり
SRCL-13166 \3,300（税込）
［特典情報］
対象店舗 / 特典内容
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルアクリルマーカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスクエア型缶バッジ（40mm×40mm）
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナル丸型缶ミラー（56ｍｍ）
・楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：オリジナルランチトートバッグ
・Sony Music Shop：オリジナルA4クリアファイル
・sumika応援店特典：オリジナルB3カレンダーポスター
［注意事項］
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追って発表。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認の上、ご予約ください。
購入：https://sumika.lnk.to/Vermillions
■12月20日（金）配信
「Dang Ding Dong」
配信リンク：https://sumika.lnk.to/DangDingDong
＜sumika Live Tour 2025 『Vermilion's』＞
3月8日（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 開場16:00 開演17:00
3月15日（土）宮城・仙台銀行ホール イズミティ 大ホール 開場17:30 開演18:30
3月16日（日）岩手・トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール 開場16:00 開演17:00
3月20日（木・祝）静岡・アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00 開演18:00
3月22日（土）山梨・YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール 開場17:30 開演18:30
3月27日（木）北海道・札幌 カナモトホール 開場17:30 開演18:30
3月28日（金）北海道・札幌 カナモトホール 開場17:30 開演18:30
3月30日（日）北海道・函館市民会館 大ホール 開場16:00 開演17:00
4月5日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00
4月6日（日）茨城・水戶市民会館 グロービスホール 開場16:00 開演17:00
4月15日（火）兵庫・神戶国際会館 こくさいホール 開場18:00 開演19:00
4月16日（水）兵庫・神戶国際会館 こくさいホール 開場18:00 開演19:00
4月19日（土）新潟県民会館 開場17:00 開演18:00
4月20日（日）富山 オーバード・ホール 開場16:00 開演17:00
4月26日（土）鹿児島・川商ホール第一ホール 開場16:30 開演17:30
4月27日（日）熊本城ホール メインホール 開場16:00 開演17:00
4月29日（火・祝）福岡サンパレス ホテル&ホール 開場15:30 開演16:30
5月10日（土）広島・上野学園ホール 開場16:00 開演17:00
5月11日（日）鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場16:00 開演17:00
5月17日（土）愛媛・松山市民会館・大ホール 開場16:00 開演17:00
5月18日（日）香川・レクザムホール・大ホール 開場16:00 開演17:00
5月24日（土）長野・ホクト文化ホール 大ホール 開場16:30 開演17:30
5月25日（日）福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール 開場15:30 開演16:30
5月29日（木）愛知県芸術劇場 大ホール 開場18:00 開演19:00
5月31日（土）愛知県芸術劇場 大ホール 開場16:00 開演17:00
6月1日（日）愛知県芸術劇場 大ホール 開場15:00 開演16:00
6月6日（金）青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戶市公会堂) 開場18:00 開演19:00
6月8日（日）宮城・仙台サンプラザホール 開場16:00 開演17:00
6月17日（火）大阪・フェスティバルホール 開場18:00 開演19:00
6月18日（水）大阪・フェスティバルホール 開場18:00 開演19:00
6月28日（土）埼玉・さいたまスーパーアリーナ 開場16:00 開演17:00
6月29日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ 開場15:00 開演16:00
コラボカフェ＜sumika “Vermillion’s” CAFE @TOWER RECORDS CAFE＞
sumika 5枚目のフルアルバム『Vermillion’s』のリリースを記念したコラボカフェの開催が決定。詳細を確認の上、＜sumika “Vermillion’s” CAFE @TOWER RECORDS CAFE＞予約チケットの最速先行抽選に申し込みができるシリアルコード付き商品をチェックしよう。
予約・詳細：https://tower.jp/article/news/2024/12/19/c101
［注意事項］
※本特典は、初回生産限定盤（SRCL-13164〜13165）、通常盤（SRCL-13166）のみ付与対象となります。完全生産限定ファンクラブ限定盤（SRC8-36〜37）は付与対象外となります。
※本特典付き商品は＜sumika “Vermillion’s” CAFE @TOWER RECORDS CAFE＞予約チケットの最速先行抽選にお申込みいただけるシリアルコードのほかに、TOWER RECORDSオリジナル特典”オリジナルアクリルマーカー”も付与対象となります。
※TOWER RECORDSオリジナル特典”オリジナルアクリルマーカー”は数に限りがございます。受付期間中であっても無くなり次第終了となります。
※タワーレコード店舗・タワーレコードオンラインにて「「sumika “Vermillion’s” CAFE @TOWER RECORDS CAFE」予約チケット最速先行抽選シリアルコード」付き商品以外をご予約いただいても、予約チケット最速先行抽選シリアルコード」は付与されません。店舗では店頭前金予約、オンラインでは専用カートにてご予約ください。
関連リンク