森崎ウィンが、2月19日(水)に映画音楽に焦点をあてたカバーアルバム『Win’s Film Songs』を発売することが決定した。森崎ウィンは、俳優としての出演はもちろん、<ショートショート フィルムフェスティバル&アジア2024>でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞し、映画監督としても鮮烈なデビューをした。アーティストとしても自身のライブに加え、オーケストラとのコラボレーションやステージ、テレビ番組での歌唱なども年間多くのステージを重ねており、披露してきた楽曲の音源化を望む声が多数寄せられていたことから、本作品の発売となった。

リリース情報



『Win’s Film Songs』2025年2月19日(水)品番:COCB-54376価格:¥3,500(税込)収録曲:「Waving Through A Window」/映画『ディア・エヴァン・ハンセン』より「Rocket Man」/映画『ロケットマン』より「I Don't Want to Miss a Thing」/映画『アルマゲドン』より「St. Elmo‘s Fire」/映画『セント・エルモス・ファイアー』より「Footloose」/映画『フットルース』より「Singin’in the Rain」/映画『雨に唄えば』より「Stand By Me」/映画『スタンド・バイ・ミー』より「What A Wonderful World」/映画『グッドモーニング,ベトナム』より「My Heart Will Go On」/映画『タイタニック』より「Close to you」/映画『パパが遺した物語』より「Shallow」/映画『アリー/スター誕生』より※曲順未定・収録内容の変更の可能性がございます。アルバム予約用URLhttps://MORISAKIWIN-nc.lnk.to/WFScd封入特典:シリアルナンバー付きサイン会応募券※サイン会は、都内某所にて4月20日(日)、27日(日)夕方より開催予定 (各250名様招待)サイン会詳細https://columbia.jp/artist-info/morisakiwin/info/89357.html