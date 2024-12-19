由薫、新曲「Feel Like This」のライブ映像フルバージョン公開
由薫が、新曲「Feel Like This」のライブ映像を公開した。
◆由薫 ライブ映像
今回披露されたのは、11月1日に開催された＜由薫 Live “After Sun”＞にて、初披露となったパフォーマンスを収録したものだ。ワンハーフはすでに公開されていたが、フルバージョンが解禁された。
この楽曲は、12月5日よりNetflixにて独占配信スタートするアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1のエンディング主題歌に決定しており、由薫がスウェーデンにて現地のクリエイターとコライトした全編英語詞の壮大なバラードとなっている。2025年3月にはこの楽曲を含めた5曲を収録したEP『Wild Nights』のリリースも決定している。
リリース情報
2024年12月5日（木）配信リリース
※Netflixシリーズ 『BEASTARS FINAL SEASON』 Part1エンディング主題歌
楽曲視聴リンク：https://lnk.to/yu-ka_feellikethis
◆EP『Wild Nights』
2025年3月12日（水）配信リリース
［収録曲］
1. Feel Like This
2. Dive Alive
3. 1-2-3
4. Mermaid
5. Silent Parade
EP事前予約リンク：https://lnk.to/yu-ka_wildnights
＜YU-KA Tour 2025 “ Wild Nights”＞
[会場] 大阪 / Live House ANIMA
[開場 / 開演] 17:15 / 18:00
[問] サウンドクリエーター：06-6357-4400（平日12：00〜15：00祝日を除く）
[日程]2025年3月30日（日）
[会場] 愛知 / NAGOYA JAMMIN'
[開場 / 開演] 16:15 / 17:00
[問] サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）
[日程]2025年4月17日（木）
[会場] 東京 / LIQUIDROOM
[開場 / 開演] 18:00 / 19:00
[問] ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
[チケット料金]
スタンディング：6,000円（税込）
スタンディング / 特典（直筆サイン入りツアービジュアルカード）付き：7,000円（税込）
※ご入場時ドリンク代別途要
※特典のお渡しは当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。
[枚数制限]1人各公演4枚まで
[年齢制限] 未就学児童入場不可
※電子チケット、紙チケットの取り扱いとなる
関連リンク
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