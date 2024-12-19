[日程]2025年3月29日（土）[会場] 大阪 / Live House ANIMA[開場 / 開演] 17:15 / 18:00[問] サウンドクリエーター：06-6357-4400（平日12：00〜15：00祝日を除く）[日程]2025年3月30日（日）[会場] 愛知 / NAGOYA JAMMIN'[開場 / 開演] 16:15 / 17:00[問] サンデーフォークプロモーション 名古屋：052-320-9100（12:00〜18:00）[日程]2025年4月17日（木）[会場] 東京 / LIQUIDROOM[開場 / 開演] 18:00 / 19:00[問] ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）[チケット料金]スタンディング：6,000円（税込）スタンディング / 特典（直筆サイン入りツアービジュアルカード）付き：7,000円（税込）※ご入場時ドリンク代別途要※特典のお渡しは当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。[枚数制限]1人各公演4枚まで[年齢制限] 未就学児童入場不可※電子チケット、紙チケットの取り扱いとなる

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