独自の「Share Mode」や「Friendly Mode」を搭載！ピクセラ「PIXELA AI翻訳」

ピクセラが開発した次世代翻訳アプリ「PIXELA AI翻訳」が、登録者数が240万人を超える「Kevin’s English Room / 掛山ケビ志郎」における翻訳アプリ比較検証動画(2024年12月12日公開)で、総合評価1位に選ばれました。

ピクセラ「PIXELA AI翻訳」

このアプリは、ChatGPTが提供する高度な翻訳能力を活用したユーザーエクスペリエンスが高く評価されました。

■比較検証の内容

今回の動画では、「PIXELA AI翻訳」を含む9つの翻訳アプリが、以下の項目について比較検証されました。

・翻訳精度

・使いやすさ

・発音

・ニュアンスの再現性

「PIXELA AI翻訳」は、ChatGPTをベースにした高い翻訳精度を引き出す設計と直感的な操作性が特に評価され、英語から日本語への翻訳においてすばらしい評価を得ました。

検証を行った「Kevin’s English Room / 掛山ケビ志郎」は、登録者数240万人を超える影響力の大きいチャンネルで、多くの視聴者から信頼されています。

<動画 (2024年12月12日公開)>

【禁断の検証】1番使える翻訳アプリはどれなのか!1つだけ次元が違う…

■PIXELA AI翻訳の特長

「PIXELA AI翻訳」は、音声およびテキストの双方向翻訳に対応し、独自の「Share Mode」や「Friendly Mode」を搭載しています。

これにより、観光業やビジネスシーンなど、多様な利用シーンで高い評価を受けています。

<Android版>

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pixela.AI.apps.translator_app&hl=ja-JP

<iOS・iPad OS版>

https://apps.apple.com/jp/app/id6451403430

