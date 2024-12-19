サカナクション、完全復活ライブ『SAKANAQUARIUM 2024“turn”』映像作品化決定
サカナクションが、4月20日（土）〜7月10日（水）まで開催したアリーナツアー＜SAKANAQUARIUM 2024 “turn”＞のツアーファイナル、ぴあアリーナMM 公演の映像作品をリリースする。
このアリーナツアーは、山口一郎（Vo/G）の体調不良によりライブ活動を休止していたサカナクションが約2年振りに開催したツアーで、全国8都市、全15公演で敢行された。各会場、復活を待ちわびた観客で埋め尽くされ、バンドの圧巻のパフォーマンスと、多彩な楽曲、緻密なステージ演出がクロスオーバーした、まさにサカナクションの「完全復活」を印象付けたツアー。今回の映像作品化にあたり、ツアーの総合演出を務めた田中裕介が映像ディレクションからプロダクトデザインまで担当。ライブのコンセプトを文字通り完全に投影した商品となっている。
また、NF member完全生産限定セットには、完全生産限定盤Blu-rayに加え、特典ディスクとして、本編映像のライブ音源を収録した２枚組CD、さらに特典グッズとしてオリジナル・キューブパズルが同梱される。
なお、Blu-ray盤は通常のステレオ音声に加えて、Dolby Atmosを採用。本商品リリースに先行して全国の映画館で上映され大きな反響を呼んだライブ会場ならではの臨場感を堪能できるように再現している。あ
本作はサカナクションの今後の活動においても文字通りターニングポイントとなる貴重なライブを完全体のプロダクトとしてアーカイブできる。特に“NF member 完全生産限定セット””完全生産限定盤Blu-ray / DVD”は、生産数量限定となる。
リリース情報
2025年3月26日発売
本編映像（Disc１）※全形態
1. Ame(B) 2. 陽炎 3. アイデンティティ 4. ルーキー 5. Aoi 6. プラトー 7. ユリイカ 8. 流線 9. ナイロンの糸 10. ネプトゥーヌス 11. ボイル 12. ホーリーダンス 13. 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 Remix 2024 14. ネイティブダンサー Remix 2024 15. ミュージック 16. ショック！ 17. モス 18. 新宝島 19. 忘れられないの 20. 夜の踊り子 21. 白波トップウォーター 22. シャンディガフ
特典映像（Disc2) ※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典
・「三日月サンセット」、「さよならはエモーション」（2024年7月９日公演より）
・Documentary of SAKANAQUARIUM 2024 “turn”
・初日映画公開記念舞台挨拶（2024年11月29日）
豪華特殊仕様 トライアングル・ボックス ※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典
・メンバーと田中裕介監督による楽曲解説ブックレット付
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード付 ※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典 *ライブ本編のみ対応
＊「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。音声はステレオ、またはドルビーアトモスでお楽しみいただけます。(視聴可能期間：2026年3月25日まで) アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/
特典ディスク （ライブ音源 2CD） ※NF member限定セットのみ
本編ディスクのライブ音源を２枚組で収録。
＊スマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応（ダウンロード有効期限：2026年3月31日まで）
特典グッズ ※NF member限定セットのみ
・オリジナル・キューブパズル
■NF member 完全生産限定セット
Blu-ray：￥15,620円（税込）
【収録内容】
DISC-1：本編映像
DISC-2：特典映像
豪華特殊仕様 トライアングル・ボックス
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
特典ディスク：ライブ音源2CD
特典グッズ：オリジナル・キューブパズル
■完全生産限定盤
Blu-ray：VIZL-2428 ￥10,560円（税込）
DVD： VIZL-2429 ￥10,560円（税込）
【収録内容】
DISC-1：本編映像
DISC-2：特典映像
豪華特殊仕様 トライアングル・ボックス
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入
■通常盤
Blu-ray： VIXL-481 ￥5,980円 (税込)
DVD： VIBL-1177 ￥5,980円（税込）
【収録内容】
DISC-1： 本編映像
◎音声仕様 （＊全形態共通）
[Blu―ray]
LPCM（96kHz 24bit）Stereo/ Dolby Atmos
*ライブ映像のみDolby Atmos対応。Disc1、2共通。
[DVD]
LPCM（48kHz 24bit）Stereo
◎字幕表示機能付き
ライブ・イベント情報
＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞
2025年
01月25日（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館) OPEN17:00/START18:00
01月26日（日）神奈川・相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館) OPEN17:00/START18:00
02月05日（水）山梨・ YCC県民文化ホールOPEN17:30/START18:30
02月06日（木）山梨・ YCC県民文化ホールOPEN17:30/START18:30
02月15日（土）石川・本多の森 北電ホールOPEN17:00/START18:00
02月16日（日）石川・本多の森 北電ホールOPEN17:00/START18:00
02月25日（火）群馬・高崎芸術劇場 大劇場OPEN17:30/START18:30
02月26日（水）群馬・高崎芸術劇場 大劇場OPEN17:30/START18:30
03月01日（土）福岡・北九州ソレイユホールOPEN17:00/START18:00
03月02日（日）福岡・北九州ソレイユホールOPEN17:00/START18:00
03月08日（土）熊本・熊本城ホールOPEN17:00/START18:00
03月09日（日）熊本・熊本城ホールOPEN17:00/START18:00
03月14日（金）香川・ レグザムホール(香川県県民ホール)大ホール OPEN17:30/START18:30
03月15日（土）香川・ レグザムホール(香川県県民ホール)大ホール OPEN17:00/START18:00
03月21日（金）大阪・ グランキューブ大阪OPEN17:30/START18:30
03月22日（土）大阪・ グランキューブ大阪OPEN17:00/START18:00
04月05日（土）兵庫・ 神戸国際会館こくさいホールOPEN17:00/START18:00
04月06日（日）兵庫・ 神戸国際会館こくさいホールOPEN17:00/START18:00
04月12日（土）岩手・ トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）OPEN17:00/START18:00
04月13日（日）岩手・ トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）OPEN17:00/START18:00
04月19日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）OPEN17:00/START18:00
04月20日（日）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）OPEN17:00/START18:00
04月26日（土）北海道・旭川市民文化会館OPEN17:00/START18:00
04月27日（日）北海道・旭川市民文化会館OPEN16:00/START17:00
05月03日（土）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru OPEN17:00/START18:00
05月04日（日）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru OPEN17:00/START18:00
05月24日（土）広島・広島上野学園ホールOPEN17:00/START18:00
05月25日（日）広島・広島上野学園ホールOPEN17:00/START18:00
06月14日（土）愛知・愛知県芸術劇場OPEN17:00/START18:00
06月15日（日）愛知・愛知県芸術劇場OPEN17:00/START18:00
06月21日（土）京都・ロームシアター京都 メインホールOPEN17:00/START18:00
06月22日（日）京都・ロームシアター京都 メインホールOPEN17:00/START18:00
07月03日（木）東京・東京ガーデンシアターOPEN17:30/START18:30
07月04日（金）東京・東京ガーデンシアターOPEN17:30/START18:30
全公演SOLD OUT
詳細はサカナクション オフィシャルサイト https://sakanaction.jp/でご確認ください
関連リンク◆サカナクション オフィシャルサイト