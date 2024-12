三友システムアプレイザルは今回、2024年12月18日付で代表取締役社長 堂免 拓也が退任し、谷 秀千代が代表取締役社長に就任。

三友システムアプレイザル「代表取締役社長 交代のお知らせ」

三友システムアプレイザルは今回、2024年12月18日付で代表取締役社長 堂免 拓也が退任し、谷 秀千代が代表取締役社長に就任しました。

不動産鑑定業界を取り巻く経営環境が大きく変化する中で、新たな経営体制のもと環境の変化に迅速に対応し、将来に向けた成長の基盤づくりを一層推進するための異動です。

元代表取締役社長 堂免 拓也は、顧問として新体制をサポートしていきます。

■新代表取締役社長 谷 秀千代の紹介

株式会社三友システムアプレイザル

代表取締役社長

谷 秀千代(たに ひでちよ)

■略歴

1981年3月 京都大学法学部 卒業

1981年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行

2003年5月 同行 天満支店長

2005年1月 日本信販株式会社 執行役員

2009年6月 三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員

2014年6月 同社 取締役専務執行役員

2018年1月 MUニコス・ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

2020年6月 三菱UFJニコス株式会社 顧問

2023年10月 同社 常務執行役員

2024年12月 同社 代表取締役社長(現任)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 谷 秀千代が就任!三友システムアプレイザル「代表取締役社長 交代のお知らせ」 appeared first on Dtimes.