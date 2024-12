東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

イベント期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルなメニューが提供されます。

今回は、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの期間、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「ベッラヴィスタ・ラウンジ」でも、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」をテーマにした「ランチコース」と「ディナーコース」、「グルメディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ランチコース

© Disney

価格:6,700円

提供時間帯:ランチ

鰤のマリネ 粒マスタードドレッシング 生ハムとリーフのインサラータ アンチョヴィソーススパゲットーニ ヤリイカと菜の花 グリーンペッパーのアクセントイトヨリ鯛のインパデッラ 九条ネギとワイルドライスのストゥッファート または 牛フィレ肉のビステッカ カリフラワーとセロリラヴのグラティナート カーヴォロネロのブレゼヨーグルトとバナナのムース キウイジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

ランチの時間帯にいただける「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ランチコース」

イタリアをテーマにしたお料理の数々がコースでいただけます☆

またメインのお料理は「イトヨリ鯛のインパデッラ 九条ネギとワイルドライスのストゥッファート」と「牛フィレ肉のビステッカ カリフラワーとセロリラヴのグラティナート カーヴォロネロのブレゼ」の2種類からお好みで選ぶことができます。

デザートプレート「ヨーグルトとバナナのムース キウイジェラート」は甘酸っぱくさっぱりとしていて、食後にぴったり◎

さらにプレートには、イベントのコスチュームを着た「リーナ・ベル」のデコレーションも添えられています。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”グルメディナーコース

© Disney

価格:16,500円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミスト海苔とレンコンのゼッポレマグロのグリリアータ玉葱のパンナ・コッタ日向鶏のロートロ金目鯛のマリネ牛タンとポルチーニのリゾットメバルと鮑のグアゼット和牛サーロインのビステッカ 牛肉とトリュフのクレスペッレ パルミジャーノクレマ または 仔羊肉のコトレッタ セルヴァチコのインサラータ レモンのマルメラータオレンジのサヴァランと柑橘のマリネ ミント風味のホワイトチョコレートジェラートシェフこだわりのティラミスコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

特別感たっぷりな「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”グルメディナーコース」

前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ盛り付けられています。

そしてメインは、どちらも香りも楽しめるお肉料理で「和牛サーロインのビステッカ 牛肉とトリュフのクレスペッレ パルミジャーノクレマ」、または「仔羊肉のコトレッタ セルヴァチコのインサラータ レモンのマルメラータ」の2種類から選択が可能◎

デザートプレートは2種類で、「オレンジのサヴァランと柑橘のマリネ ミント風味のホワイトチョコレートジェラート」には「ジェラトーニ」の姿も☆

オレンジ色の食材がたくさん使われたデザートプレートは見た目もとっても爽やか。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース

価格:14,000円

提供時間帯:ディナー

アンティパスト・ミスト海苔とレンコンのゼッポレマグロのグリリアータ玉葱のパンナ・コッタ日向鶏のロートロ金目鯛のマリネフェデリーニ 帆立貝 ツブ貝 季節野菜メバルと鮑のグアゼット牛フィレ肉のビステッカ 牛肉とトリュフのクレスペッレ パルミジャーノクレマオレンジのサヴァランと柑橘のマリネ ミント風味のホワイトチョコレートジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

ディナーの時間帯にいただける「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース」

前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ並んでいます。

それから、お肉料理からお魚料理まで楽しめるのもうれしい!

デザートプレート「オレンジのサヴァランと柑橘のマリネ ミント風味のホワイトチョコレートジェラート」には、太陽やイベントのロゴもデコレーションされています。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マンゴージュース、マンゴーシロップ、バニラシロップ、レモンジュース、ジンジャーエール、レモン、オレンジ、ライム、エディブルフラワー

ランチとディナーの時間帯に提供される「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク」

マンゴージュースやレモンジュース、ジンジャエールがベースのドリンクで、マンゴーシロップとバニラシロップがアクセントに!

南国風のトロピカルなドリンクで、トッピングのカットされたレモンやオレンジ、ライムにエディブルフラワーがよりムードを演出しています。

お食事との相性もバッチリです。

デザートプレートの「リーナ・ベル」や「ジェラトーニ」のデコレーションも特別感があって可愛さ満点。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニューの紹介でした☆

リーナ・ベルのグリーティングも!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”まとめ リーナ・ベルのグリーティングも!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post プレートにはリーナ・ベルやジェラトーニも!東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/ベッラヴィスタ・ラウンジ“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.