TM NETWORKデビュー40周年ドキュメンタリー映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』の公開日が、2025年2月28日に決定。本予告、チラシビジュアル、場面カット8点が解禁された。小室哲哉(Key)、宇都宮隆(Vo)、木根尚登(G/Key)の3人により1983年5月に結成されたTM NETWORKは、1984年4月21日にシングル「金曜日のライオン」でデビューし、1987年アニメ『シティーハンター』のエンディングテーマである「Get Wild」で初のオリコンシングルチャートベスト10入りを果たすなど、人気を不動のものとした。同楽曲は今もなお音楽番組などで数々のアーティストにカバーされ、2024年10月には「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破し大きな話題となった。

2022年、40周年プロジェクトの序章となるツアーでは、TM NETWORKファンの通称が入った「FANKS intelligence Days」をタイトルに掲げ、Day1〜9を開催。そして、40周年イヤーとなる2024年にかけての記念ツアーとして、引き続き「FANKS intelligence Days」を冠に、「DEVOTION「STAND 3 FINAL」「YONMARU」と3本の全国ツアーDay10〜40を開催。全40本・計17万人を動員し多くのファンを魅了した。本作は、そのDay10〜40の31本のツアーに密着し300時間もの彼らの軌跡を凝縮したドキュメンタリー映画。メンバー3人のリアルな関係性が初めて明かされている。初解禁となる本予告は、「40周年を迎えた3人がすごい」「もっと見せたい」「TM NETWORKがなければあり得ない」などの自信に満ちた言葉から始まり、“初の完全密着ドキュメンタリー”にかけた想いが伝わってくる冒頭に。そして、過去の映像や名曲「Get Wild」が流れるほか、ツアーで話題を呼び映画公開直前の2月26日にCDリリースされる楽曲「Carry on the Memories」の一部が公式としては初披露。終盤では「終わらない。終われない」と笑顔で語る小室哲哉の姿も。17万人を動員したツアーの舞台の裏側など今まで明かされることのなかった40年の軌跡が詰まった、本編への期待が高まる60秒の本予告に仕上がった。チラシビジュアルは、表面にはデビュー40周年を迎えた3人がクールに集結した姿、裏面には彼らの節目をお祝いするかのように3人のさまざまな姿をカラフルに収めている。また、12月20日より発売となる各種前売券情報も解禁。ムビチケカードは、上映劇場窓口(一部除く)や各通販サイトのほか、大みそかに開催されるライブ『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』にて、会場限定アクリルスマホスタンド付(限定400部)でも販売される。さらに絵柄が異なるムビチケカード第2弾も発売予定。続報は公式サイトや映画公式Xにて随時解禁していく。映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』は、2025年2月28日よりユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、新宿ピカデリーほかにて公開。