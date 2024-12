東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

イベント期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルなメニューが提供されます。

今回は、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「シルクロードガーデン」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニュー

販売期間:2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの期間、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「シルクロードガーデン」でも、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」をテーマにした「ランチコース」と「ディナーコース」、2種類の「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”カントニーズランチ

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ

前菜中国蒸しパンラム肉と野菜のクミン炒め阿波尾鶏のスパイシー黒酢ソース真鯛の唐揚げ 雪菜ソース蜂蜜とチーズののシブースト 杏仁アイス

※画像は2名様分です。(デザートを除く)

※利用時間は120分といたします。

本格的な中華料理がコースで楽しめる「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”カントニーズランチ」

全5品にデザートプレートのコースになっていて、たくさんのお料理を堪能できます。

彩りの良い前菜に、「ラム肉と野菜のクミン炒め」、「阿波尾鶏のスパイシー黒酢ソース」、「真鯛の唐揚げ 雪菜ソース」は1皿に2名分オシャレに盛り付けられています!

そしてデザートプレートには「ダッフィー」、「リーナ・ベル」、「クッキー・アン」、「ジェラトーニ」のアートが添えられ、「蜂蜜とチーズののシブースト」は、まるでアートの中に出てくるパンケーキのよう☆

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク(ランチ)

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ

ピーチジュース、カルピス、ストロベリーシロップ、レモングラスシロップ、ジンジャーエール、ストロベリー、ミント、チョコレート

ランチの時間限定の「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク」

ピーチジュースやカルピス、ジンジャエールがベースのドリンクで、ストロベリーシロップやレモングラスシロップが風味のアクセントに!

さらにごろっとカットされたストロベリーや白くて丸いチョコレートがデコレーションされています。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース

価格:13,000円

提供時間帯:ディナー

やまゆりポークの四川風ソース鰤の炙り柚子醤油ツブ貝と野菜の中国ハムジュレ蟹肉と湯葉のスープイトヨリ鯛の葱生姜蒸し 百合根と腐乳のソース または 鮑とナマコの郫県豆板醤煮込み または 帆立貝とアオリイカの炒め牛フィレ肉のソテー 牛蒡ソース干し貝柱と野菜のあんかけ焼きそば X.O.醤添え または イセエビと干し貝柱のあんかけおこげ(別途1,200円)求肥と白餡の最中 金木犀風味 若桃入り杏露酒のジュレ ミカンソルベ または 今月の特製杏仁豆腐(別途800円)

※このメニューは一部の料理をお選びいただけます。複数名でご注文いただく際は、1グループにつき同一の料理をお選びいただきますようお願いいたします。(デザートを除く)

※このメニューのラストオーダーは21:00です。

※ご利用時間は120分といたします。

ディナーの時間帯にいただける「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース」

お肉から魚介料理まで楽しめて、主食は「干し貝柱と野菜のあんかけ焼きそば X.O.醤添え」と別途追加料金で「イセエビと干し貝柱のあんかけおこげ」の中華料理らしいお料理2種類から選ぶことができます!

また、デザートプレート「求肥と白餡の最中 金木犀風味 若桃入り杏露酒のジュレ ミカンソルベ」には、パンケーキを焼いている「クッキー・アン」のキュートなデコレーション付き☆

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク(ディナー)

価格:1,500円

提供時間帯:ディナー

みかんジュース、ジャスミンシロップ、レモンジュース、ソーダ、キウイジュレ、エディブルフラワー

ディナーの時間限定の「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク」

みかんジュースとレモンジュース、それからキウイジュレの層になったドリンクで、ソーダのしゅわしゅわの炭酸をプラス◎

ジャスミンシロップが加わることで風味もアップ。

白いエディブルフラワーがトッピングされています。

本格的なコースメニューは特別な日のランチやディナーにもぴったり!

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/シルクロードガーデン“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニューの紹介でした☆

