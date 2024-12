東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

イベント期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルなメニューが提供されます。

今回は、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」の期間中に、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「オチェーアノ」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニュー

提供期間:2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「オチェーアノ」

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの期間、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「オチェーアノ」でも、「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」をテーマにした「ブッフェ」と「コースメニュー」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ブッフェ

© Disney

価格:

大人 平日6,700円/土日祝日7,200円

中人(7〜12才)全日4,400円

小人(4〜6才)全日3,200円

※3才以下は無料です

提供時間帯:11:30〜21:00

・ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻(入店終了時刻)の30分後までです。

・ご利用時間は120分となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ブッフェ」

ブッフェ台には、種類豊富な地中海料理がずらりと並びます☆

魚介からお肉料理までたっぷりと堪能でき、スウィーツの種類もたくさん!

ひとつひとつ丁寧に作られたスウィーツは見た目も可愛く、一口サイズなのもうれしいポイントです。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”グルメディナーコース

© Disney

価格:15,500円

提供時間帯:ディナー

白ゴマと百合根のクリーム サーモンリエットのエクレア金目鯛のタルタル 甘海老のマリネ 芹のサラダプラチナポークのコンフィ ブラックアイビーンズの軽い煮込み黒ムツのポワレ ヴァンブランソース 三つ葉のクーリ 柚子のアクセントデュカスパイスを纏った鴨胸肉のロースト カカオ風味の赤ワインソース 柑橘のチャツネ または 和牛サーロインのグリル グリーンペッパーソース 根菜のヴァリエーションリンゴのスパイスケーキ 苺とラズベリーのジェラートプティ・フールコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

特別感たっぷりな「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”グルメディナーコース」

メインは「デュカスパイスを纏った鴨胸肉のロースト カカオ風味の赤ワインソース 柑橘のチャツネ」と「和牛サーロインのグリル グリーンペッパーソース 根菜のヴァリエーション」の2種類から好きな方を選択することができます!

© Disney

また、デザートプレートはアートのようなデコレーションに。

プレートには「リンゴのスパイスケーキ」と「苺とラズベリーのジェラート」にカラフルなフルーツも添えられ、さらにはトマトを抱えた「ダッフィー」の姿も☆

思わず写真を撮りたくなるキュートなデザートプレートです。

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース

価格:13,000円

提供時間帯:ディナー

金目鯛のタルタル 甘海老のマリネ 芹のサラダプラチナポークのコンフィ ブラックアイビーンズの軽い煮込み黒ムツのポワレ ヴァンブランソース 三つ葉のクーリ 柚子のアクセント牛フィレ肉のロースト ビーフのジュ 菊芋とハモンセラーノのスフレリンゴのスパイスケーキ 苺とラズベリーのジェラートコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分となります。

ディナーの時間帯に提供される「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”ディナーコース」

前菜は「金目鯛のタルタル 甘海老のマリネ 芹のサラダ」でさっぱりといただけます。

メインは「牛フィレ肉のロースト ビーフのジュ 菊芋とハモンセラーノのスフレ」で、ジューシーなお肉の香りも堪能できます☆

“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グレープフルーツジュース、グリーンアップルシロップ、オレンジシロップ、レモンジンジャーシロップ、ソーダ、オレンジ、ミント、エディブルフラワー

ブッフェやコースメニューと一緒にいただくことができる「“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルドリンク」

グレープフルーツジュースとソーダがベースのドリンクで、グリーンアップルシロップのグリーンが層になっていて涼しげ!

そしてオレンジシロップにレモンジンジャーシロップと、柑橘の爽やかですっきりとした味わいです。

ディナーは2種類のコースから選べるのもうれしい。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルメニューの紹介でした☆

