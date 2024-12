東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

さまざまな食材を組み合わせることが好きなクッキー・アンが、ダッフィーたちと力を合わせて料理する様子を描いたスペシャルグッズやスペシャルメニューが登場。

今回は、スーベニアタンブラーを紹介します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スーベニアタンブラー

スーベニアタンブラー 対象のメニューにプラス 1,900 円

発売日:2025年1月15日(水)

販売店舗:東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

ダッフィーたちがクッキー・アンのために力を合わせて探したカラフルな食材やみんなで作ったパンケーキをモチーフにしたグッズやメニューが展開されます。

料理を楽しむ「ダッフィー&フレンズ」がデザインされたスーベニアタンブラー。

たくさんの具材が詰まったパンケーキを完成させ喜んでいる「ダッフィー」、「ジェラトーニ」、「クッキー・アン」、「リーナ・ベル」がデザインされています。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スーベニアタンブラーは、2025年1月15日(水)発売です。

