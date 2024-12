IVE・ユジン、安定した歌唱力披露！アメリカの歌手シザの名曲『Nobody Gets Me』カバー動画公開

ガールズグループIVEのメンバー、ユジンがサプライズプレゼントのようなカバー動画を公開した。

【写真】ユジンの“ワキ&お腹出し衣装”

去る12月18日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントはIVEの公式YouTubeチャンネルを通じて、カバー動画「Nobody gets me Covered by IVE ANYUJIN」を投稿した。

公開された動画でユジンはレコーディングスタジオを背景に革ジャケットとジーンズを着用し、自然な雰囲気を醸し出した。

(写真=STARSHIPエンターテインメント)IVE・ユジン

彼女はアメリカのシンガーソングライター、シザの2ndアルバム『SOS』の収録曲『Nobody Gets Me』を歌い、きれいで安定した歌唱力を披露した。

特に、低音から高音、裏声まで完璧に出し、広いボーカルの幅と同時にリラックスしたムードを見せながら、ユジンならではの感性を加えた。

(写真=STARSHIPエンターテインメント)IVE・ユジン

ユジンはボーカルやパフォーマンスなど、さまざまなコンテンツを準備しながらファンと意思疎通を行い、IVEのメンバーとしてだけでなく、個人としての実力を継続的に見せ、幅広い活躍を繰り広げている。

なお、ユジンが所属するIVEは来る12月20日に『2024 KBS歌謡祭』に出演予定だ。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。