ウォリアーズのシュルーダーがカリーを語る「すごくリスペクトしてきたスーパースター」

12月18日(現地時間17日、日付は以下同)。ゴールデンステイト・ウォリアーズはチーム練習ならびにスクリメージ(練習試合)をこなし、16日に正式に成立したトレードでブルックリン・ネッツから加入したデニス・シュルーダーも参加した。

ステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーン、アンドリュー・ウィギンズらを擁するウォリアーズは、開幕15戦で12勝3敗と好発進したものの、直近10試合で2勝8敗と失速し、19日を終えてウェスタン・カンファレンス8位の14勝11敗まで順位を落としている。

今回のトレードで加入した31歳のベテランガードは、NBAキャリア12年目の今シーズンもネッツで23試合へ出場し、平均18.4得点3.0リバウンド6.6アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率38.7パーセント(平均2.5本成功)と、即戦力として期待されている。

👀 Dennis Schröder's FIRST Day as a member of #DubNation pic.twitter.com/Kdne9zlhP8

- Golden State Warriors (@warriors) December 18, 2024