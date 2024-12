アクセサリー感覚で装着！ティ・アール・エイ「cheero Wireless Open Earphones Smart Neo」

ティ・アール・エイは、アクセサリー感覚で装着できるオープンワイヤレスイヤホン「cheero Wireless Open Earphones Smart Neo」を、2024年12月19日(木)より販売中です。

ティ・アール・エイ「cheero Wireless Open Earphones Smart Neo」

型番 :CHE-646

カラー :グリーン、ベージュ、ホワイト、パープル、ブラック

寸法(イヤホン) :約30×16×23mm

重量(イヤホン) :約4.6g

寸法(充電ケース):約72×30×45mm

重量(充電ケース):約31g

Bluetooth Ver. :5.4

防水規格 :IPX5

対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HSP, HFP

対応コーデック :SBC, AAC

充電時間 :約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)

連続再生時間 :約6時間(通話は約5時間)

最大通信距離 :約15m(障害物無)

入力 :5V/1A USB-C

バッテリー容量 :30mAh(本体片側)/320mAh(充電ケース)

付属品 :充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書/

保証書(1年間)

耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できる大人気cheeroのオープンワイヤレスイヤホンがさらに進化!

連続再生時間が最大6時間に向上。

また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。

“キミの音、いろイロ”

グリーン、ベージュ、ホワイト、パープル、ブラック

マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色を選びくださいべます。

■販売情報

販売開始日時 :2024年12月19日(木) 正午

リリース記念価格:3,580円(税込・送料込) ※12月26日(木)までの1週間限定

通常販売価格 :3,980円(税込・送料込)

【販売ページ】

cheero.shop(公式ページ): https://cheero.shop/products/che-646

■商品の特長

<耳穴をふさがず周囲の音も聞こえる>

耳を完全に塞がないため、周囲の音を自然に感じることのできる開放型イヤホン。

通勤・通学中やランニング中でも、外部の音を聞きながら安全に移動が可能です。

<音楽や通話がよりクリアに>

イヤホンに13mm大口径スピーカーを採用し、よりクリアな音楽、通話を楽しめます。

連続再生時間は約6時間と、従来モデルより大幅に向上しました。

※使用環境・方法等によって異なる場合があります。

<より快適な装着感>

イヤーカフのように耳を挟むだけで、アクセサリー感覚で装着が可能なワイヤレスイヤホン。

耳の内部が蒸れず、清潔で快適!さらに従来モデルからイヤホンのブリッジ素材(接合部)を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現しました。

<触れただけで曲が停止しない>

タッチセンサー式のボタンは、意図せず触れてしまうことで、誤操作が多く発生します。

この製品は誤操作を起こさないよう、物理ボタンを採用しました。

<雨などを気にせず問題なく使える>

防水等級IPX5をクリア。

突然の雨などの中でも安心して使用できます。

※水滴レベルの防水等級ですので、長時間の浸水には対応しておりません。

<技適認証取得済み>

この製品およびcheeroが取扱いしているイヤホンは、電波法令で定められている技術基準に適合していることを証明する技適認証を取得しており、安心・安全に利用できます。

認証番号:210-193970

