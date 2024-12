キュートなキャラクターが特徴の癒し系ファンタジー！ソウルゲームズ「ルナモバイル：月明かりと共に」

ソウルゲームズは2024年12月19日(木)13時よりスマートフォン向けRPG「ルナモバイル:月明かりと共に」(iPhone・Android対応/無料)の正式サービスを開始します。

ソウルゲームズ「ルナモバイル:月明かりと共に」

サービス開始を記念してゲーム内で様々なイベントが開催される他、Amazonギフトカードなどが抽選でもらえる公式Discordキャンペーンも開催します。

◆「ルナモバイル:月明かりと共に」正式サービス開始!◆

「ルナモバイル:月明かりと共に」はキュートなキャラクターが特徴の癒し系ファンタジーMMORPGです。

神秘的な世界「ブルーランド」を舞台に、エレン、ルナと一緒に月族の秘密を明かしていく旅路を描いており、既に全世界で200万人以上が遊んでいる人気ゲームです。

「ルナモバイル:月明かりと共に」は、日本での正式サービスにあたり、すべてのメインクエストをフルボイスで提供する大規模なアップデートを実施。

エレン役に小坂井祐莉絵、ルナ役に山田麻莉奈など、多数の人気声優を起用しています。

◆正式サービス開始記念として豪華イベント開催◆

「ルナモバイル:月明かりと共に」の正式サービス開始を記念して、様々なイベントを用意しました。

ゲームを開始時には、キャラクターの成長に必要となるアイテムをプレゼント。

さらに、レベルが10アップする度に豪華アイテムが手に入るキャラクター育成イベントも同時開催します。

さらに、リリース記念のログインボーナスイベントも開催。

イベント期間中に7日間ゲームにログインすると、美しい翼コスチューム「小さい天使の翼」がもらえます。

上記以外にも様々なイベントを実施予定です。

◆Amazonギフトカードなどがもらえる公式Discordキャンペーン開催◆

「ルナモバイル:月明かりと共に」正式サービス開始を記念して公式Discordキャンペーンを開催します。

▼開催期間

2024年12月19日(木) 正式サービス開始後〜2025年1月23日(木)10:00 定期メンテナンス開始前まで

▼公式Discord参加キャンペーン

「ルナモバイル:月明かりと共に」公式Discord( https://discord.gg/UqfUYAuaqc )に参加し、「加入挨拶」チャンネルに挨拶コメントを残していただいた方から、抽選で30名様にAmazonギフトカード1,000円券がプレゼントされます。

▼キャラクター育成キャンペーン

キャンペーン期間中、公式Discordの「キャンペーンチャンネル」にキャラクターをレベル30まで育成してゲームのスクリーンショットを投稿していただくと、参加者全員に各種装備強化に使われる「高級強化石ボックス」10個がプレゼントされます。

「ルナモバイル:月明かりと共に」公式Discordではゲームガイド及びFAQなどのゲーム攻略情報を提供しており、ユーザー同士が活発にコミュニケーションしています。

