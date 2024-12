森崎ウィン“映画音楽”カバーアルバムの発売決定！カルテット編成ライブも開催発表

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■森崎ウィン、カバーアルバム『Win’s Film Songs』を2月19日にリリース!

森崎ウィンが、2月19日に映画音楽に焦点をあてたカバーアルバム『Win’s Film Songs』を発売することが決定した。

映画といえば俳優としての出演はもちろん、『ショートショート フィルムフェスティバル&アジア2024』でグランプリである「ジョージ・ルーカス アワード」を受賞し、映画監督としても鮮烈なデビューをしたことが記憶に新しいが、アーティストとしても自身のライブに加え、オーケストラとのコラボレーションやステージ、テレビ番組での歌唱なども年間多くのステージを重ねており、披露してきた楽曲の音源化を望む声が多数寄せられていたことから、本作品の発売が決定。

本作品では、ステージやテレビなどで歌唱経験のある映画主題歌を中心に有名な洋楽の数々をストリングス、ピアノなどのシンプルな編成やバンドサウンド、現代的なデジタルサウンドと楽曲にリスペクトを込めながらも森崎ウィンらしさや高い歌唱力が伝わるようにアレンジし制作し、原曲を知っている人にも初めて聴く人にも、新しい出会いのある作品に仕上がった。

CDには、2025年4月に行われるサイン会に参加できるシリアルナンバー付き応募券が封入されている。

また、4月25日には東京・浜離宮朝日ホールで『MORISAKI WIN Classic Concert ~Warmth Of Wood~』が開催されることも決定。本公演では、ピアノとストリングスによるカルテット編成でオリジナルに加え、カバーアルバムに収録される楽曲も披露が予定されている。

なお、公演チケットは12月19日よりファンクラブ先行が開始される。

リリース情報

2025.02.19 ON SALE

ALBUM『Win’s Film Songs』

<収録曲>

「Waving Through A Window」/映画『ディア・エヴァン・ハンセン』より

「Rocket Man」/映画『ロケットマン』より

「I Don’t Want to Miss a Thing」/映画『アルマゲドン』より

「St. Elmo‘s Fire」/映画『セント・エルモス・ファイアー』より

「Footloose」/映画『フットルース』より

「Singin’in the Rain」/映画『雨に唄えば』より

「Stand By Me」/映画『スタンド・バイ・ミー』より

「What A Wonderfull World」/映画『グッドモーニング,ベトナム』より

「My Heart Will Go On」/映画『タイタニック』より

「Close to you」/映画『パパが遺した物語』より

「Shallow」/映画『アリー/スター誕生』より

※曲順未定・収録内容の変更の可能性あり

森崎ウィン OFFICIAL SITE

https://columbia.jp/morisakiwin/

https://www.stardust.co.jp/section1/profile/morisakiwin.html