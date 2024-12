ジェルネイルの持ちが断然かわる！EEproject「甘皮処理セットDX」

EEprojectは、甘皮処理や素爪ケアのためのツールセット「甘皮処理セットDX」を、2024年12月6日(金)からAmazonにて販売地中。

EEproject「甘皮処理セットDX」

発売日 : 2024年12月6日(金)

価格 : 2,690円(税込)

内容 : キューティクルリムーバー×1個、キューティクルニッパー×1個、

キューティクルプッシャー×1個、ガラスファイル×1個

販売場所: Amazon ※楽天市場で近日販売予定

URL : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPQHN59X

また、楽天市場でも近日中に販売開始予定です。

■商品の特徴

*キューティクルリムーバー

ジェル状で液だれしにくく、速攻タイプなので爪甘皮処理を効率よく迅速に行えます。

ネイルプッシャーがなくても、簡単に甘皮を除去でき、爪ケアの時短に最適です。

*キューティクルニッパー

上質なマルテンサイト系ステンレスを研磨加工することにより驚きの切れ味を実現しました。

刃先約3.5ミリで容易に甘皮ポッケットへアプローチできます。

甘皮処理をハイクオリティで完成できる甘皮ニッパーです。

*キューティクルプッシャー

多くのネイリスト達の要望を叶えた形状となっており、かきだす、はぎとる、穿り出す、押し上げるなどの動作が繊細にできる特徴を持つネイルプッシャーです。

*ガラスファイル

ネイル用品でネイルシャイナーとよばれており、グリット数はナノレベルなのが特徴です。

爪磨きガラス製で自爪ケアをするメンズも急増していてジェルネイルをしない人にも人気の商品です。

