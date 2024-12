TM NETWORKデビュー40周年記念ドキュメンタリー映画公開日決定！本予告映像＆チラシビジュアル解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』場面カット8枚・前売券情報・イントロダクションも同時解禁!

2025年春に劇場公開されるTM NETWORKのドキュメンタリー映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』の公開日が2025年2月28日に決定。

さらに、映画本編の一部からなる本予告、チラシビジュアルが完成した。

初解禁となる本予告動画は「40周年を迎えた3人がすごい」という言葉から始まり「もっと見せたい」「TM NETWORKがなければあり得ない」など、“初の完全密着ドキュメンタリー”にかけた想いが伝わってくる冒頭。本予告では過去の映像や名曲「Get Wild」、ツアーで話題を呼び映画公開直前2月26日にCDリリースとなる「Carry on the Memories」の楽曲の一部が公式としては初披露。17万人を動員した舞台の裏側など今まで明かされることのなかった40年の軌跡が詰まった、本編への期待が高まる60秒の本予告になっている。

また、本チラシは、デビュー40周年としての深みを感じる表面の一方、アーティストの節目をお祝いするようなカラフルな裏面。ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、新宿ピカデリーほか、上映劇場にて順次配布予定だ。

そして、12月20日より発売となる各種前売券情報も解禁。ムビチケカードは、上映劇場窓口(一部除く)や各通販サイトのほか、大晦日に開催されるライブ『TM NETWORK 2024 intelligence Days FANKS inside』にて会場限定アクリルスマホスタンド付(限定400部)でも販売される。

さらに絵柄が異なるムビチケカード第2弾も発売予定。続報は公式サイトや映画公式Xにて随時解禁される。

そして「Carry on the Memories」収録CDが2月26日にリリース決定。詳細は決定次第、公式サイトより発表される予定だ。

映画情報

『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』

2025年2月28日(金)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、新宿ピカデリーほかにて公開

出演:TM NETWORK(小室哲哉 宇都宮隆 木根尚登)

監督:Yu-ya HARA

音楽監督:小室哲哉

制作:エム・トレス/ローソンエンタテインメント

配給:ローソン

(C)2025“TM NETWORK // Carry on the Memories” Film Partners

■イントロダクション

TM NETWORKデビュー40周年記念映像作品

これまで明かされなかったTM NETWORK、3人のリアルな関係性。

究極のノンフィクションな舞台裏へとはじめて迫る!!!

作品サイト

https://fanksintelligence.com/