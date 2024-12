くちどけとともにあふれる華やかな紅茶の風味！ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」

ブルボンは、独自のトリュフチョコレート製造技術を活かした“生チョコトリュフ”シリーズにミルクティーの香りとコクを閉じ込めた「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」を2025年1月7日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」

内容量 :50g(個装紙込み)

発売日 :2025年1月7日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :7カ月

「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」は、なめらかなくちどけの生チョコレートをミルクチョコレートで閉じ込めた大粒のトリュフチョコレートです。

センターの生チョコレートには“世界三大銘茶”の一つであるウバ紅茶の粉末を加え、北海道産生クリームのコク深さと組み合わせた贅沢なおいしさが楽しめます。

生チョコレートのとろける食感とミルクティーの華やかさあふれる風味を楽しめます。

