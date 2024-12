東京ディズニーシーでは、2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの間、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン」を開催!

さまざまな食材を組み合わせることが好きなクッキー・アンが、ダッフィーたちと力を合わせて料理する様子を描いたスペシャルグッズも登場します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルグッズ

発売日:2025年1月15日(水)

ダッフィーたちがクッキー・アンのために力を合わせて探したカラフルな食材やみんなで作ったパンケーキをモチーフにしたグッズが展開されます。

ストラップ

価格1,500円

※全4種のうちどれか1つが入っています

※価格は、1個の価格です

「ダッフィー」、「ジェラトーニ」、「クッキー・アン」、「リーナ・ベル」のお顔形チャームが付いたストラップ。

ストラップセット

価格6,000円

全種揃うボックスも販売されます。

パッチンセット

価格2000円

ふわもこかわいい「リーナ・ベル」のパッチン。

カチューシャ

価格2,400円

パンケーキモチーフの「ダッフィー」デザインカチューシャ。

ショルダーバッグ

価格3,900円

目玉焼きがかわいいショルダーバッグ。

マフラー

価格4,300円

「ジェラトーニ」のぬいぐるみがついたホワイトのマフラー。

ショルダーバッグ

価格4,800円

フルーツモチーフの「ダッフィー&フレンズ」がデザインされたショルダーバッグ。

パンケーキを囲んだかわいいイラストがデザインされています。

ポストカード&グリーティングカード

価格750円

イベントのアートが楽しめるポストカードセット。

マスキングテープ&シール

価格1,700円

イラストがつまったマスキングテープとシールのセット。

メモセット

価格1,600円

4人がそれぞれデザインされたメモセット。

裏面には4人がデザインされています。

パンケーキパン

価格4,500円

「ダッフィー」のお顔形パンケーキが焼けるパンケーキパン。

エプロン

価格3,900円

「ダッフィー」と「クッキー・アン」が大きくデザインされたエプロン。

クッション

価格5,300円

「クッキー・アン」のぬいぐるみがついたパンケーキ型クッション。

マグカップ&スプーン

価格3,200円

全周にアートがデザインされたマグカップ。

ミニタオルセット

価格3,200円

「ダッフィー&フレンズ」のお顔が刺繍されたミニタオル4枚セット。

きんちゃくセット

価格2,800円

大きめサイズと小さめサイズ2枚のきんちゃくセット。

ショッピングバッグ

価格1,000円

お土産を持ち帰るのにつかいたいショッピングバッグ。

キャンディー

価格1,200円

ミニサイズの缶パッケージ4つ入りのキャンディセット。

チョコレート

価格1,000円

「ダッフィー&フレンズ」の全身形チョコレート。

クッキー

価格850円

「ダッフィー&フレンズ」のお顔形クッキーセット。

パウンドケーキ

価格1,600円

「ダッフィー&フレンズ」の缶パッケージ入りパウンドケーキ。

おせんべい

価格1,300円

おうち形のパッケージがかわいいおせんべいセット。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ・ワンダフルキッチン”スペシャルグッズは、2025年1月15日(水)発売です。

