しながわ水族館では、2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)の期間、「しな水のお正月2025」を開催し、お正月をテーマに様々なイベントで新春をお祝いします。

しながわ水族館「しな水のお正月2025」

しながわ水族館では、2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)の期間、「しな水のお正月2025」を開催し、お正月をテーマに様々なイベントで新春をお祝い。

2025年の干支・巳年にちなんだ魚を特別展示します。

そのほか、アザラシが持ったおみくじBOXで利用者と一緒に新年の運試しを行う「お正月アザラシショー」など、人気の各ショーをこの時期ならではのお正月バージョンで開催。

お正月限定イベントが盛りだくさんのしながわ水族館を楽しめます。

(※お正月バージョンの各ショーは2025年1月2日〜6日の実施)

■しな水のお正月2025 開催概要

●干支水槽

2025年の干支・巳年にちなみ、見た目がヘビに似ている「シマウミヘビ」を展示します。

期間:2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

場所:館内1階 水族館入口付近

<シマウミヘビ>

世界中のサンゴ礁域に生息している。

「ウミヘビ」と名前が付いているが、爬虫類のヘビではなく、ウナギやアナゴに近い魚類。

シマウミヘビ

●お正月アザラシショー

おみくじで新年の運試し!?

アザラシのコミカルなパフォーマンスをお届けします。

期間:2025年1月2日(木)〜6日(月)

時間:11:15〜、15:15〜

場所:アザラシ館

お正月アザラシショー

●お正月イルカショー

和テイストのBGMに合わせて、イルカたちが元気いっぱいのパフォーマンス!

曲に合わせたかわいらしいコーラスも披露します。

期間:2025年1月2日(木)〜6日(月)

時間:10:45〜、12:30〜、14:00〜、15:30〜

場所:イルカ・アシカスタジアム

お正月イルカショー

●お正月アシカショー

お正月にちなんだアイテムを使ったおめでたいショーをお届けします。

期間:2025年1月2日(木)〜6日(月)

時間:11:45〜、14:45〜

場所:イルカ・アシカスタジアム

お正月アシカショー

◆「しながわ水族館」概要◆

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00 ※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

※12月31日(火)は営業

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、幼児(4歳以上)300円、

シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込

※画像はすべてイメージです

※状況により内容が変更になる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 巳年にちなみ見た目がヘビに似ている「シマウミヘビ」展示!しながわ水族館「しな水のお正月2025」 appeared first on Dtimes.