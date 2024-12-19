100¼ï°Ê¾å¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥ÉÅÐ¾ì¡¢aiwa¤«¤é
¡¡¥¢¥¤¥ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î19Æü¤«¤é¡¢¡Öaiwa¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢½ëÇ®¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤ä±¿Æ°¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¡¼¥ÈÈÇ¸å¡Öaiwa band¡×¤ò½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï8980±ßÁ°¸å¡£
½ëÇ®¥ê¥¹¥¯¸¡½Ð¤ä100¼ï°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿
Â¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡aiwa band¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Õ¥¸¤¬³«È¯¤·¤¿½ëÇ®¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡£
¡¡Ì®ÇÈ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ëÇ®¥ê¥¹¥¯¤ò»»½Ð¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢100¼ï°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤ä¡¢100¼ï°Ê¾å¤Î¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¿ô·×¤ä¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¢¿´Çï¿ô·×Â¬¡¢·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ·×Â¬¡¢¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¡¢»ØÌæ¤ä½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤»ØÌæËÉ»ß¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¶¯²½¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡¢1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ450cd¤Î1.64¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê²òÁüÅÙ240¡ß456¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢IP67½àµò¤ÎËÉ¿åËÉ¤¸¤óÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÆü¾ï¤Î²È»ö¤¬¤Ç¤¡¢±«¤ÎÃæ¤Î²°³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þÌµÀþÄÌ¿®¤ÏBluetooth 5.2¤Ç¡¢ÂÐ±þOS¤ÏiOS 10°Ê¹ß¡¢Android 5.1°Ê¹ß¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï»þ¤¬ºÇÂçÌó14Æü´Ö¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¹»þ¤ÏºÇÂçÌó6Æü´Ö¡£ËÜÂÎ¤Î¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉý31.6¡ß¹â¤µ46.3¡ß±ü¹Ô¤12.0mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó18g¡£
À½ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
½ëÇ®¥ê¥¹¥¯¸¡½Ð¤ä100¼ï°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿
Â¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì
¡ü1.64¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
¡¡aiwa band¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Õ¥¸¤¬³«È¯¤·¤¿½ëÇ®¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êâ¿ô·×¤ä¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¢¿´Çï¿ô·×Â¬¡¢·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ·×Â¬¡¢¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¡¢»ØÌæ¤ä½ý¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤»ØÌæËÉ»ß¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¶¯²½¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡¢1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ450cd¤Î1.64¥¤¥ó¥ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê²òÁüÅÙ240¡ß456¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢IP67½àµò¤ÎËÉ¿åËÉ¤¸¤óÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÆü¾ï¤Î²È»ö¤¬¤Ç¤¡¢±«¤ÎÃæ¤Î²°³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þÌµÀþÄÌ¿®¤ÏBluetooth 5.2¤Ç¡¢ÂÐ±þOS¤ÏiOS 10°Ê¹ß¡¢Android 5.1°Ê¹ß¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï»þ¤¬ºÇÂçÌó14Æü´Ö¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¹»þ¤ÏºÇÂçÌó6Æü´Ö¡£ËÜÂÎ¤Î¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉý31.6¡ß¹â¤µ46.3¡ß±ü¹Ô¤12.0mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó18g¡£
À½ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸