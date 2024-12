心身ともに健康的な生活をサポート！パナケイア心斎橋院

パナケイアは、地域住民の健康寿命延伸を目的としたローカルリハブケア※サロン「パナケイア心斎橋院」が12月23日に、同様の最新機材を利用できる施設「Spice Up Fitness水素サロン梅田院」が1月より再オープンします。

パナケイア心斎橋院

パナケイアは、地域住民の健康寿命延伸を目的としたローカルリハブケア※サロン「パナケイア心斎橋院」が12月23日に、同様の最新機材を利用できる施設「Spice Up Fitness水素サロン梅田院」が1月より再オープン。

※「リハブケア」とはリハビリ+ケアの造語

「パナケイア」は、様々な心身状態のお悩みを抱える方、自己回復能力の改善、アンチエイジング、運動機能のリカバリー目的など体調にお悩みの方に向けた、地域密着型のリハビリテーション施設です。

最新の医療機器を導入することで、効果的なリハビリテーションを提供しています。

厚生労働省の調査※によると、65歳以上の国民の約7人に1人がフレイルと呼ばれる、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、心身の活力を含む生活機能の低下がみられる状態に悩む方、また予備軍と呼ばれる方々が増加傾向にあると発表しています。

高齢化社会の現代ですが、加齢とともに筋肉量が減ったり、骨が弱くなったり、体の機能が低下することがあるため、転倒のリスクや骨折などのケガにつながる可能性があります。

さらに、栄養バランスの乱れや運動不足、慢性的な病気などが重なると、日常生活への支障や介護が必要になる場合もあると言われています。

「パナケイア」では、ただ単に身体機能の回復を目指すだけでなく、心身ともに健康な状態を取り戻し、地域社会でいきいきと生活を送れるようサポートすることを目指しており、「1.9気圧水素酸素チャンバー」「水素吸入器」「ラドン温浴設備」「ラドン吸入器」など最先端の医療機器を導入し、効果的なリハビリテーションを提供します。

統合医療医・認定内科医である西河 潤 医師監修の元提供される「パナケイア」のリハビリテーションは、一人ひとりの状態に合わせて最適なプログラムを作成し、丁寧な指導を行います。

これらを受け、健康的な状態を維持すること、早めに対策することで要介護状態になるリスクを低減し、介護が必要な期間を短くすること、医療費の増加を抑え社会全体の医療費負担を軽減し、健康な状態を維持すること、そして社会参加や経済活動への貢献も期待できます。

【西河 潤 医師 コメント】

医師 西河 潤(Dr. Jun NISHIKAWA)

パナケイアで提供されるケアは「活性酸素が関与する疾患」「慢性関節リウマチや炎症性腸疾患などの自己免疫の関わる疾患」「がんの予防や標準治療の副作用の軽減」「膝や肩などの関節炎」「慢性疲労症候群」「パーキンソン病」「フレイル」などをはじめとする多くの病気に効果が期待できるものとなっています。

お持ちのご病気の改善を期待してパナケイアのケアをご希望される方は、一度当クリニックで初診(自費診療となります)を受けていただき、以降はパナケイアにてケアを継続、また同院で再診、という形をとります。

水素設備やラドン温浴など、革新的な設備を利用することで、多くの方の悩みの解決につながれば幸いです。

【一人ひとりの状態に合わせた、最適なリハビリテーションを提供するため最新設備を導入】

・水素酸素チャンバー:体内の活性酸素を除去し、細胞の老化を予防します。

関西初!(※)最大1.9気圧の水素酸素チャンバー。

※自社調べ

地上は1気圧、その約2倍の圧力を体にかけながら高濃度水素酸素を吸入することで、血中への酸素量と水素量を増大させます。

水素酸素量が増大することにより、自己回復能力を大幅にサポートします。

水素の抗酸化力を活かし、酸素がもたらす様々な恩恵を最大限受けることが可能となります。

水素酸素チャンバー

・水素吸入器:抗酸化作用が高く、様々な疾患の改善が期待できます。

体内動態エビデンス取得。

血中水素飽和度2.0%が科学的に証明された水素吸入機で、EU規格適合、米国規格適合、安心の高品質モデルです。

疲労からのリカバリーフレッシュ、全身の代謝・循環能力のアップ、上質なリラックス設備による睡眠サポート、運動機能のリカバリーを促します。

水素吸入器

・ラドン温浴設備(ホルミシス療法):血行を促進し、痛みやコリを緩和します。

放射能泉といわれるラドン(ラジウム)温泉近年、低線量の放射線は身体に有益なことが明らかになり、放射線ホルミシス効果が注目されるようになりました。

実はこの効果は放射能泉といわれるラドン(ラジウム)温泉で実践的に確かめられてきたことです。

日本では秋田の玉川温泉、鳥取の三朝温泉などがラジウム鉱石の天然ラドン(ラジウム)温泉として有名で、古くから不老長寿の湯として親しまれてきました。

ラドンは天然に存在する個体金属のラジウムが崩壊して生じる放射性希ガスで、アンチエイジング、疲労軽減、健康維持の効果が高いことが分かってきました。

※ホルミシスとは、ある物質が高濃度あるいは大量に用いられた場合は有害であるのに対し、低濃度あるいは微量に用いられると有益な作用をもたらす現象を表す言葉です。

ラドン温浴設備(ホルミシス療法)

・ラドン吸入器(ラドンミスト、ラドンレスピロ):

<ラドンミスト>

ウラン鉱石を12時間以上お水に漬け込んでラドン含有水を作り、超音波の振動を与えて微細ミストに変え、ラドンを吸入できる機械です。

ラドンミスト

<ラドンレスピロ(高濃度ラドンガス吸入器)>

高濃度のラドンガスを発生させる機械で、ラドン温浴ルームだけでは足りない線量を補うことができます。

株式会社リードアンドカンパニーが開発されたαレスピロRn(ラドン)は、LEAD・ネブライザー方式の併用により、世界の放射線治療研究者が提唱する有効なラドン線量(100〜250mGy)以上を安全に安定して供給することが可能で、各疾患に応じて最大3,200万Bq/m3のα線ラドンの吸入調節が可能です。

ラドンガスは皮膚からは吸収されにくい性質があり、主として経気道的に肺呼吸によって体内に取込まれます。

ラドンレスピロ(高濃度ラドンガス吸入器)

吸入されたラドンの大部分は短時間内に体外へ排泄されてしまいますが、株式会社リードアンドカンパニーのα-Radiorespiro-Rnシステムα-Radiorespiro-Rnは、最大線量3,300Bq/m3のラドンを滅菌蒸留水を温度35℃、湿度80%に保持して吸入することで有効量のラドンを効率良く体内に取り込める装置です。

ラドンミストとセットで、要介護状態の方にも服を着たままの方でもラドンガスを吸入できることができます。

これらは高齢者の健康維持、アンチエイジング、疲労軽減、リラックス、要介護者のお悩みケアに役立ちます。

【お客様 事例】※同機器を保有する鳥取県「WELL BEING GROUP 0」施設のお客様参考

ラドンを体験したお客様の声(※個人の経験談と感想です)

・40代女性

時々ラドンに入らせていただくのですが、入った後は肌や髪がシャツヤになるのが実感できます!なので、アンチェイジングにも効果があると思い、続けていきたいと思います。

・50代男性

サウナが好きでラドン温浴に通っていたが、全然違います。

サウナのようなしんどさが無く、なのに汗がどんどん出ることに驚きます。

終わった後も体の内側がずっと温かく、食事をするだけで汗が出てびっくりしました。

翌日は更にスッキリとしました。

・40代女性

7月に胃腸炎になりその後からずっとお腹が緩くて下痢が続いていましたが、仕事終わりに週1通っていたラドンルームを3週間続けて入ってみました。

気づけば下痢が止まって今は通常通り、やっとあのお腹グルグルから解放されてよかったです。

他には何もしてないからラドンのお陰だと思います。

ホルミシス効果すごい。

*症例写真や体験談の詳細はHP( https://panakeia.life/ )にて見ることができます。

他にも、スタッフの方々との会話も楽しく通うのが楽しみというお声があるように、個別指導だけでなく、グループでの運動プログラムや、リラックスできるアロマセラピーなどもあります。

近年少子高齢化が進み、地域包括ケアシステムの構築が求められている中「パナケイア」では、今後も地域住民の皆様が健康で自立した生活を送れるよう、様々な取り組みを行っていきます。

大阪を皮切りに、全国展開を目指して多くの方に「パナケイア」を知っていただき、利用していただければ幸いです。

◆パナケイア心斎橋院

所在地 : 〒542-0085

大阪市中央区心斎橋筋2-5-15 クロスホテル大阪5F

アクセス : 近鉄・地下鉄なんば駅/徒歩約3分、

南海なんば駅/徒歩約10分、

JR難波駅/徒歩約15分、地下鉄心斎橋駅/徒歩約5分

https://panakeia.life/acess/

電話番号 : 090-1770-0184

営業時間 : 平日・土日祝日 9:30〜21:00

利用可能設備: 水素吸入器3台、水素酸素チャンバー2台、

ラドン温浴2床(1部屋)

「パナケイア」心斎橋院 内装

◆Spice Up Fitness水素サロン梅田院

所在地 :〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシ梅田タワー6F

フィットネスショップ内スパイスアップフィットネス内

アクセス :「電車でのご来店」

地下1階エントランスは

大阪メトロ御堂筋線梅田駅北口改札へのアクセスが便利です。

「お車でのご来店」

駐車場

営業時間 :立体(西側入口)/8:00〜24:00地下(北側入口)/24時間

駐車場台数 :立体/9F〜12F(680台)地下/B2F〜B4F(420台)

駐車料金 :20分毎300円 平日最大料金1,800円、土日最大料金2,700円

バイク料金 :当日1回料金500円

営業時間 :平日・土日祝日10:00〜21:00

利用可能設備:水素吸入器2台

