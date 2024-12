ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダーNAOTOのソロ名義“naotohiroyama”が12月25日、6作連続リリース第5弾トラック『go』を配信リリースする。Pre-add/Pre-saveがスタートした。第5弾『go』は、四つ打ちのキックとスネアが土台を形成するアップテンポな高揚感たっぷりのビートが印象的。加えて、ハイハットやクラップ音がアクセントとなるパーカッシブなリズムパターンと、鮮やかでシャープな躍動的シンセサウンドを調和したメロディラインが秀逸だ。これらにクリアで明確なミキシングを施し、立体的に組み合わせてトラックが構築された。

2024月12月25日 配信開始配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/go5▶Pre-add/Pre-save:2024.12.18 starthttps://naotohiroyama.lnk.to/go_pre▼TRACK01. go02. sea03. sun04. tomato05. love■1st Release of 6 Tracks『love』2024.08.31 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/love▶TRACK:01. love■2nd Release of 6 Tracks『tomato』2024.09.15 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/tomato▶TRACK:01. tomato 02. love■3rd Release of 6 Tracks『sun』2024.10.30 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/sun▶TRACK:01. sun 02. tomato 03. love■4th Release of 6 Tracks『sea』2024.11.27 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/sea▶TRACK:01. sea 02. sun 03. tomato 04. loveRecorded and Mixed by naotohiroyama at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO