ÅÏÊÕ¹±Íº¤µ¤ó»àµî¡¡ÀîÊ¥»°Ïº»áÄÉÅé¡Ö´¦¡¹ëà¡¹¤ÎÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤«¤Ä¤Æ¸Î¿Í¤ÈÂçÀåÀï
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼çÉ®¤ÎÅÏÊÕ¹±Íº¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ä¤Í¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£98ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¼èÄùÌòºÇ¹â¸ÜÌä¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ëÀîÊ¥»°Ïº»á¡Ê88¡Ë¤¬¡¢¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É7Ç¯Á°¡¢¼«ÅÁ¤ò½Ð¤¹ºÝ¤ËÅÏîµ¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â±ßµÜÅÂ²¼¤Î¤´Áòµ·¤ÎºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´û¤Ë90ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºâßïË¤È¤µ¤ì¡¢ÏÃ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤â±Ô¤¯¡¢ÆÀÆñ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬Ç¾¤Ç¤ÏÅþÄì¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤ª»Ñ¤ò¸«¤ÆÅÏîµ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÏîµ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼º¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°³«ËëÅö»þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸Æ¾ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç´¦¡¹ëà¡¹¤ÎÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤¬²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÏîµ¤µ¤ó¤È¤ÎÏÀÁè¤¬À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÍýÇ°¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶²¤ìÂ¿¤¯¤âÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÅÏîµ¤µ¤ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î²¸¿Í¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öºß¤ê¤·Æü¤Î¤ª»Ñ¤ò¼Å¤Ó¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÈÀîÊ¥»á¤Ï94Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J¥ê¡¼¥°¤ÇVÀîºê¡Ê¸½ÅìµþV¡Ë¤ÎÅìµþ°ÜÅ¾¤ä´ë¶ÈÌ¾¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î¸Æ¾Î¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¡£¸ß¤¤¤ò¡ÖÆÈºÛ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤ÉÀåÀï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£