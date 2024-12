俳優の榮倉奈々が19日、東京・東急プラザ表参道原宿「ハラカド」に新しくオープンしたポップアップカフェ「しあわせMYレシピみつかる『インスタントん♪CAFE by AGF』」のオープニングイベントに登場した。このカフェは、インスタントコーヒー市場で人気の「味の素AGF」が手掛ける新たな体験型スポットで、期間限定で開催されている。榮倉はイベント内で、司会者から「大切にしている時間」について尋ねられると、「大切にしている時間というより、助けてもらっている時間かもしれません」とコメントした。さらに、「子どもと一緒に寝るときや食事をする時間を思い浮かべます。家族との時間が、以前にも増して大切で愛おしいものになっています」と、家族と過ごす時間の重要性を語った。また、2025年の目標については、「来年はもっと家族の時間を増やしたいと思っています。これまでも、休むと決めたときにはしっかり休んでたくさん遊ぶ。そのために仕事をしっかり頑張るというリズムを心がけてきました。そのリズムをさらに整えて、より良い家族の時間を作っていきたいです」と意気込みを述べた。イベント当日、榮倉はカフェの"お客様第一号"として招待され、同カフェの魅力を存分に体験した。この「インスタントん♪CAFE」は、インスタントコーヒーを飲み比べたり、好みの味わいにカスタマイズできる点が特徴だ。味の素AGFの人気商品「ブレンディ®」や「ちょっと贅沢な珈琲店®」を直接体験できる貴重な場となっている。「しあわせMYレシピみつかる『インスタントん♪CAFE by AGF』」は、12月19日から22日の4日間限定で、「BABY THE COFFEE BREW CLUB」内にオープン。来場者は、公式LINEへの登録を完了することで、数量限定のお土産を受け取ることができる。配布されるお土産には、人気イラストレーター・COFFEE BOY氏が描き下ろした榮倉奈々の似顔絵イラストがプリントされたオリジナルバッグや、イラスト付きのインスタントコーヒー瓶(80g)が含まれている。

▲ カフェでは榮倉奈々の似顔絵イラストをあしらったバッグが数量限定でプレゼントされる

▲オリジナルバッグがお土産で渡されるとアピールした

