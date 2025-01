東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて「いちご×和 スイーツ&ベーカリー」を開催。

甘酸っぱいいちごと、ほうじ茶や小豆などの“和”のエッセンスを融合した、至高のラインナップで展開されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×和 スイーツ&ベーカリー

開催期間:2025年1月1日(水・祝)〜1月31日(金)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

季節のスイーツとベーカリーが月替わりで登場している、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階にあるカフェ「トスティーナ」

旬を取り入れた美味しさはもちろん、見た目の華やかさも魅力的な期間限定メニューが多数展開されています。

2025年1月の限定フェアとして、甘酸っぱいいちごと、ほうじ茶や小豆などの“和”のエッセンスを融合した「いちご×和 スイーツ&ベーカリー」を開催。

新春のお祝いにもぴったりな上品かつ華やかなコレクションを紹介していきます。

ほうじ茶といちごのケーキ

価格:850円(税込)

「ほうじ茶といちごのケーキ」は、いちごのムースをほうじ茶の生地でサンドし、周りをチョコレートでコーティングした創作スイーツ。

トップにもフレッシュなベリーの果実と芳醇なほうじ茶のクリームをあしらった、豊かな味わいと広がる香りが楽しめる一品です。

いちごと小豆のケーキ

価格:850円(税込)

ふんわりとしたいちごムースの中に、いちごのコンフィチュールと小豆のムースを閉じ込めた「いちごと小豆のケーキ」

上に添えたいちごや小豆、そして手毬のようなまんまるのフォルムが新春のお祝いにぴったりです。

抹茶のクレームダンジュ

価格:850円(税込)

抹茶を使ったフランス発祥のレアチーズケーキ「クレームダンジュ」

中にはもちもちの求肥に包まれたいちごあんが入っており、枡に入った見た目と共に和風スタイルを引き立てています。

季節限定ドリンク「黒蜜きな粉白玉ラテ」

価格:850円(ホットのみ)

和をテーマにしたドリンク。

甘い黒みつときなこはコーヒーとの相性が抜群!

中には白玉が入っていて、モチモチした食感も楽しめます。

マンスリーベーカリー「いちごあんぱん/いちごとあんこの抹茶ドーナツ」

メニュー名・価格:左から)

・いちごあんぱん 450円(税込)

・いちごとあんこの抹茶ドーナツ 500円(税込)

マンスリーベーカリーとして「いちごあんぱん」と「いちごとあんこの抹茶ドーナツ」が登場。

旬の苺を使った、満足感のあるベーカリーメニューです。

いちごあんぱん

ふんわりと軽やかな生地で、いちごあん、黒蜜あん、そして求肥を包んだ、贅沢なあんぱん。

もっちりとした求肥がまるで大福のような、食べ応えたっぷりの一品です。

いちごとあんこの抹茶ドーナツ

抹茶パウダーを使用したドーナツ生地を揚げ、つぶあんとクリームをたっぷりとはさんだ「いちごあんぱん」

溢れそうなほどにのった甘酸っぱいいちごで、満足感たっぷりのドーナツです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

各スイーツが少しずつ楽しめる「スイーツボックス」

定番から限定スイーツまで、ミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個が詰まったボックスは、新年の挨拶や、新春の集いのお供にぴったりです。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2025年1月10日(金)〜31日(金)の毎週金曜日

※1月3日(金)は開催されません

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日開催の「フライデースイーツブッフェ」も、1月は“いちご×和”がテーマ。

新春のお祝いにぴったりな華やかな装いのスイーツに加え、ベーカリーや軽食も楽しめる、お腹も心も満たされる大満足のブッフェです。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

和の心で楽しむ甘酸っぱいスイーツが並ぶ、新春のお祝いにもぴったりな上品かつ華やかなコレクション。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2025年1月1日より提供されている「いちご×和 スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

