デヴィッド・フィンチャー監督作、ブラッド・ピット主演の1995年公開の傑作トラウマサスペンススリラー映画『セブン』が、全米公開30年を記念して、2025年1月31日から期間限定で初の日本国内IMAX上映されることが決定した。デヴィッド・フィンチャー監督自ら監修し、当時のオリジナルのネガから4K修復が行われた特別版での上映となる。あの衝撃の名作に、大スクリーンで圧倒されろ!

雨降りしきる大都会……。刑事を続けることに疲れ果てた退職間際のベテラン刑事サマセット(モーガン・フリーマン)は、赴任したての血気盛んな新人刑事ミルズ(ブラッド・ピット)と共に犯罪史上類を見ない“連続猟奇殺人事件”を担当することになる。

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. (C) 1995 New Line Productions, Inc. All rights reserved.

はじまりは月曜日。極度の肥満の男が、絶命するまで無理矢理食べさせられ続け殺されたという事件現場には、「GLUTTONY=大食」と書かれたメモが残されていた。翌火曜日には、大物弁護士の死体が血で書かれた「GREED=強欲」という文字と一緒に発見される。

サマセットは、犯人はキリスト教の「七つの大罪=憤怒・嫉妬・高慢・肉欲・怠惰・強欲・大食」のいずれかに該当する者に狙いを定めて刑を執行していることを確信。ミルズにあと五人殺される事を告げる。次の犯行を阻むため捜査を続ける二人だったが、犯人によって次第に絶望へと追い詰められていく……。

デヴィッド・フィンチャー監督がハリウッドを独走し続けるトップ俳優ブラッド・ピットを主演に迎えて仕掛けた映画『セブン』は、その中毒性とゲーム性を兼ね備えた超・問題作として、口コミが世界中で大拡散。当時は全米4週連続で興行ランキングNo.1を獲得し、興行収入は1億ドルを超えた。日本でも興行収入57.8億円を記録し、世界興行収入は3.2億ドルを超え、空前の大ヒットを遂げている。

いまだに熱狂的なファンを増やし続けているその最大の魅力は、クライマックスに向けて加速する息つく間もない怒涛の7日間の展開と、想像を絶する驚愕のラストシーンだ。「全てが終われば、その結末は人には理解されにくいだろうが、認めざるを得なくなる」──劇中のあるシーンの台詞の通り、観た者たちに一生忘れないほどの劇薬トラウマ体験を植え付けた。賛否両論あるラストであることから、映画会社によって別案も公開前に検討されていた。しかしフィンチャー監督は、現行のラストを頑なにこだわったという逸話もあるほどだ。

映画『セブン』は2025年1月31日(金)期間限定IMAX上映。

「セブン <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組))2025年3月5日(水)発売決定!

価格:7,480円(税込み)/品番:1000842766/本編4K ULTRA HD:1枚/本編Blu-ray:1枚

コピーライト:(C) 1995 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

