トム・クルーズが、後輩の主演作『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』を祝うため、同作のロンドンプレミア上映会(現地時間2024年12月17日)に登場した。

©2024 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は、伝説的ミュージシャンのボブ・ディランが時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていくドラマを描く。

トム・クルーズは、本作で「フォークの神様」ジョーン・バエズを熱演したモニカ・バルバロとは、『トップガン マーヴェリック』(2022)で共演している。さらに本作の監督ジェームズ・マンゴールドとも、『ナイト&デイ』(2010)の以来旧知の仲だ。また、主演作『バニラ・スカイ』(2001)ではボブ・ディランの『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』のジャケットをペネロペ・クルスと完全再現した経験があるなど、本作に深い縁を持っている。

なおティモシー・シャラメといえば、本作の米ロサンゼルスプレミアではベイブレード「タスクマンモス3-60T」を持って現れたことも話題となった。

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は2025年2月28日 全国公開。