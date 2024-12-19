Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¡È¥Ð¥Ö¥ë¤È¿²¤¿ÀÖ¤¤½÷¤È»þÂå¤È¿²¤¿ÀÄ¤¤ÃË¡É¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¤Ï12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢±ÊÌî¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤ ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ªÆó¿Í¤ÎÊÂ¤Ö¤ª»Ñ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¦¤Ç¥ä¥ó¥°¤Ê2¿Í!!¡×¡ÖÇÛ¿§¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¥é¥Ã¥»¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤è¤Í¤§¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹ww¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢±ÊÌî¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¥é¥Ã¥»¥ó¤Î¿ÆÏÂÀ¤è¤Í¤§¡×Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤È¿²¤¿ÀÖ¤¤½÷¤È»þÂå¤È¿²¤¿ÀÄ¤¤ÃË¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤¤¤º¤ì¤â±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î¼Á´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±ÊÌî¤µ¤ó¡õ´ä°æ¥¸¥ç¥ËÃË¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´ä°æ¥¸¥ç¥ËÃË¤µ¤ó¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ö¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡Ö¹¥¤¤Ê3¿ÍÁÈ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)