１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．５８ドル（＋０．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５３．３ドル（－８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４１．０セント（－１６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５１．７５セント（－２５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０１（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．５８ドル（＋０．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５３．３ドル（－８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４１．０セント（－１６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５１．７５セント（－２５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０１（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS