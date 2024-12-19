・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．５８ドル（＋０．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６５３．３ドル（－８．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０４１．０セント（－１６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３７．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９５１．７５セント（－２５．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９２．０１（＋１．０８）

出所：MINKABU PRESS