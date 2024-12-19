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7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KSCL-3561¡Á3565
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DISC-1
01. Just feel it
02. Moving
03. The Christmas Song (Bonus Track)
04. Í½´¶
05. Summer Time Romances ¡ÁMEDLEY¡Á
06. AIR MAIL
07. ¥¹¥×¡¼¥óII
08. ¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë
09. °¦¤Î²Î
10. °¦¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë
11. CENTURY
12. ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
DISC-2
01. LOVE MACHINE
02. No One Else Comes Close
03. ²ÆÉ÷
04. Beginning
05. This Christmas
06. Åìµþ¥¹¥ð¡¼¥È
07. ±Ê±ó¤Ë -unplugged live version-
08. Wanderers
09. º½»þ·×
10. ¤Ò¤È¤ê (Live)
11. ¤³¤¦¤¤¤¦¶ÊÄ´¹¥¤
12. UPPER CUTS 9502 (MEDLEY)
DISC-3
01. Full of Love
02. Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç
03. ÅßÊª¸ì
04. Golden Age ¡Á²«¶âÀ¤Âå¡Á
05. ¹ðÇò (soul tempo)
06. Forever & More
07. Love Light
08. ÎØÉñ
09. ¥Ð¡¼¥É¥á¥ó
10. Paradise
11. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤À¤³¦ 2009
12. I'll Make Love To You
DISC-4
01. »¾²Î
02. Æ¨Èô¹Ô Live @ Âçºå¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û¡Ê2009.07.11¡Ë
03. ¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤·¤ç
04. ¤¤¤í¤Ï 2010
05. Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼
06. ·¤¤ÏÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ Live @ NHK¥Û¡¼¥ë¡Ê2011.02.10¡Ë
07. ±Ê±ó¤Ë -a cappella-
08. Up, Up And Away¡Êfeat. May J.¡Ë
09. ¤æ¤¯¤Æ¤Ë
10. Someone To Watch Over Me
11. Be shiny
12. Christmas In Heaven
13. G20 Christmas Medley
DISC-5
01. À±¹ß¤ëÌë¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼
02. PRINCESS¡ùHUG
03. True Colors
04. ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¶¶
05. Seven Seas Journey
06. HITORI
07. Forever Love
08. Êú¤¤·¤á¤Æ
09. °¦¤Î²Î 2024
10. ¤¤¤í¤Ï 2010 Live @ ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¡Êbillboard classics 2024.04.30¡Ë
11. CENTURY Live @ ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¡Êbillboard classics 2024.04.30¡Ë
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06. Beginning
07. AIR MAIL
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09. PRINCESS¡ùHUG
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