º§ÌóÇË´þ¤Ç¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ª ÅÄ¼Ë¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡¿ÈÞ¶µ°é¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤»ä1¢
¡ØÈÞ¶µ°é¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤»ä1¡Ù¡ÊÂôÌî¤¤¤º¤ß¡§¸¶ºî¡¢¿ûÅÄ¤¦¤ê¡§Ì¡²è¡¢Ì´ºé¥ß¥ë¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û¡¡¥¢¥¹¥¿¡¼¥ë²¦¹ñ¤Î²¦»Ò¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢7ºÐ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¸·¤·¤¤ÈÞ¶µ°é¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¥ì¥Æ¥£¥·¥¢¡£¤·¤«¤·¡¢Äà¤ê¤äÌÚÅÐ¤ê¤Ê¤É¼«Í³¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥Æ¥£¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¦»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤äÈÞ¶µ°é¤Ï¶ìÄË¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¡¼¥¯ÍÍ¤Ë¤ª¤Þ¤¨°Ê³°¤ËÁÛ¤¦Áê¼ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×·»¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Æ¥£¥·¥¢¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ëº§ÌóÇË´þ¤¬³ð¤¦¡Ä¡ª ¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£º§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤¤ÈÞ¸õÊä¡ß·ëº§¤·¤¿¤¤²¦»Ò¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¶»¥¥å¥ó¥Ð¥È¥ë³«Ëë¡ª 2025Ç¯1·î¤«¤é¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¡ØÈÞ¶µ°é¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤»ä1¡Ù¤Î1´¬¤ò¤Þ¤ë¤´¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª