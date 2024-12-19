²þ»¥½Ð¤¿¤éàÈÈ¹ÔÍ½¹ðá¡©¡¡Ä¶ÀäÉÔ²º¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¥Ü¡¼¥É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀïØË¡Ö¤³¤ï¡×¡Ö¤¤µ¤é¤®±Ø¤Ç¤¹¤ï¡×
¤Þ¤µ¤«¡¢ÈÈ¹ÔÍ½¹ð¤«......¡©
»×¤ï¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êà»ö·ïÀ¤ò´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿á¤¬±Ø¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÄÇßÀþ¡×¡ÖÆîÉðÀþ¡×¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×......¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢±Ø¤Ç¤è¤¯¸«¤ëà¤ªÃÎ¤é¤»á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¸À¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì®Íí¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬²¿¤À¤«¼ö¤¤¤ß¤¿¤¤¡£»ú¤ÎÂç¤¤µ¤ä¿§¡¢²¼Àþ¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤â¤É¤³¤«ÉÔµ¤Ì£¤À¡£
¤³¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²þ»¥¤ò½Ð¤¿¤é...
2024Ç¯12·î17Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îdydt¡Ê¡÷dydt_Nao¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÈ¹ÔÍ½¹ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡¡Î¢ÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×
¤Ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É......¡ª
¥Ü¡¼¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊàÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¤ÎÍåÎó¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÝ¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£
17Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹Æ¼Ô¡¦dydt¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï17Æü¸áÁ°¤ËÎ©Àî±Ø¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£
È¯¸«»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢dydt¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²þ»¥¤ò½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤³¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤À¤í¤¦¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ¤ò²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þ»¥¤ËÆþ¤ë¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç´ÇÈÄ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¾ðÊó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤Î´ÇÈÄ¤ÎÉ½Î¢¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø°÷¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Ä¤Ä¡¢´ÇÈÄÎ¢ÌÌ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤«¤é¾è¤ë¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçµÞ¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Î¢ÌÌ¤¬ÈÈ¹ÔÍ½¹ðÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã×¤·Êý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
±Ø°÷¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤â³À´Ö¸«¤¨¤ëÆü¾ï¤ÎÃæ¤Îà°ÛÊÑá¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ïw¡×
¡Ö¹¤¯¤Æ¿Í¤ÎÂ¿¤¤±ØÄÌÏ©¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¼þ¤ê¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¶¹¤¤ÄÌÏ©¤À¤Ã¤¿¤é°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¿¤è......¡×
¡Ö¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿Í±Ø¤Ë¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤µ¤é¤®±Ø¤Ç¤¹¤ï¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Î°Å¹æ¤ß¤¿¤¤¤ÇÁð¡×