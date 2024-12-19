¡Ö°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÌò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë½Ö´Ö¤ÎÉÑÅÙ¤Î°ã¤¤¤À¤±¡×Á°¸¶Þæ¡Ø¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¹½À®ºî²È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯32ºÐ¤ÎÆ£ÅÄÂóÌé¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÇÚ¤ÎÍÌ¾µÓËÜ²È¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¡¢Ç°´ê¤ÎµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¡£Éâ¤«¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤ëÂóÌé¤ÎÁ°¤Ë¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü±ÇÁü¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿Ä¹ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤¬¡¢12·î20Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¿ÍµÓËÜ²È¤ÎÂóÌé¤ò±é¤¸¤¿Á°¸¶Þæ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝÁ°¸¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð´ã¶À¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤º¤Ã¤È´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ´ã¶À¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¼ïÎà¤â´ã¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ã¶À¤ÏÌò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤Ï´ã¶À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ê¤É¡Ö¤Ç¤âÁ°¸¶¤¯¤ó¤Ï´ã¶À¤À¤·¤Ê¡×¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ý±é¤¸¤¿Æ£ÅÄÂóÌé¤È¤¤¤¦Ìò¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤É¤³¤«¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÂóÌé¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢·ë¹½¼«Ê¬¤È¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¼«Ê¬¤È¶á¤¤¤È´¶¤¸¤¿Ê¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí´Ä¶¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢±é¤¸¤ë¿ÍÊª¤¬¼«Ê¬¤È±ó¤¤»þ¤ÎÊý¤¬¡¢Ìò¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡ÝÂóÌé¤Ï³ä¤ÈÉÔÍÑ°Õ¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«º£¤ÎÏÃ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÂóÌé¤Ï¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ÇÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Ë¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£È¿È¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤«¤¤¤¤»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´î¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂóÌé¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÂóÌé¤Û¤É¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡¢¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤³¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«µö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¤½¤Îµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤Ï°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÉáÃÊ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤àÂ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½ñ¤¯Â¦¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È1¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò²¿¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢1¤«¤é100¤Î´Ö¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÁÇºà¤ò¤É¤¦Ä´Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¡¢1¤«¤é100¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ä¡¢Ï¿²»¡¢¾ÈÌÀ¡¢»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï0¤ò¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤«¤Îºî¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂæËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦±é¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤ÏµÓËÜ²È¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÇº¤à¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ÆÊÑ´¹¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µÓËÜ²È¤ÈÇÐÍ¥¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂóÌé¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡ÂóÌé¤Î¤â¤Î¤Î¸À¤¤Êý¤¬ÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éÉÔ¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ïºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤éÉÔ¼«Á³¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÊÅÏîµ¿ò¡Ë´ÆÆÄ¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢µö¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¼çÌò¤ÈÏÆÌò¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼çÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤Ìò¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤ÏÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¤¹¤´¤¯¤±¤Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼çÌò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤±¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô¼õ¤±¤Æ½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤·¤«¤±¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼çÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ëÏÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡Ý¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼çÌò¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¼çÌò¤âÏÆÌò¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¤±¤Ê¤¹Ìò¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤±¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¼çÌò¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÌò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë½Ö´Ö¤ÎÉÑÅÙ¤Î°ã¤¤¤À¤±¤À¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼çÌò¤âÏÆÌò¤âÂç¤¤¯¤Ï°ã¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±Ç²èÀ½ºî¤Î¸½¾ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁ´°÷Ìîµå¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤¬ºÇ¸å¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¹ÔÅô¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤È¤«¼ê»ý¤Á¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ»÷¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¡¡ÂóÌé¤ÈÎ¾¿Æ¡Ê¼ò¸þË§¡¢»³²¼ÍÆè½»Þ¡Ë¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¡£ÊÑ¤Ëºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÈÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ä´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤â¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤«¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë