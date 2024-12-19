１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５ 仏・企業景況感指数
１８：００ ユーロ・経常収支
２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
○決算発表・新規上場など
※東証グロース上場：Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>，ｄｅｌｙ<299A>
※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５ 仏・企業景況感指数
１８：００ ユーロ・経常収支
２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
○決算発表・新規上場など
※東証グロース上場：Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>，ｄｅｌｙ<299A>
※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか
出所：MINKABU PRESS