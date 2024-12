サカイ、伝説的俳優 ジェームズ・ディーンからインスパイアされたアイテムを発売　Tシャツやフーディーなど

「サカイ(sacai)」が、アメリカの伝説的俳優 ジェームズ・ディーン(James Dean)の言葉から着想を得た、2025年春夏コレクションのアイテムを12月20日に発売する。サカイ直営店と公式オンラインストア、サカイ取り扱い店舗で展開する。

【画像をもっと見る】

サカイの2025年春夏コレクションは、ジェームズ・ディーンの「I think the prime reason for existence, for living in this world, is discovery.(この世に生きる主な理由は、発見することである)」という言葉を出発点として製作。ジェームズ・ディーンのナイーブさや新しいことに挑戦するマインドに共感し、ジェームズが活躍した1950年代のムードをウェアのラインナップやスタイリングで表現したという。

今回発売されるアイテムは、Tシャツやスウェットシャツ、フーディーなど。ジェームズのレターヘッドやフェイスプリントのほか、写真家 デニス・ストック(Dennis Stock)が撮影したポートレート写真などをデザインしたアイテムを展開する。

■サカイ:公式オンラインストア