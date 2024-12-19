日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比730円安の3万8470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40413.46円 ボリンジャーバンド3σ
39891.77円 ボリンジャーバンド2σ
39370.09円 ボリンジャーバンド1σ
39265.00円 一目均衡表・転換線
39200.00円 5日移動平均
39081.71円 18日日経平均株価現物終値
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38848.40円 25日移動平均
38673.75円 200日移動平均
38470.00円 19日夜間取引終値
38470.00円 75日移動平均
38326.71円 ボリンジャーバンド-1σ
37805.03円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37283.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40413.46円 ボリンジャーバンド3σ
39891.77円 ボリンジャーバンド2σ
39370.09円 ボリンジャーバンド1σ
39265.00円 一目均衡表・転換線
39200.00円 5日移動平均
39081.71円 18日日経平均株価現物終値
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38848.40円 25日移動平均
38673.75円 200日移動平均
38470.00円 19日夜間取引終値
38470.00円 75日移動平均
38326.71円 ボリンジャーバンド-1σ
37805.03円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37283.34円 ボリンジャーバンド3σ
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