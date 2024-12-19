　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比730円安の3万8470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40413.46円　　ボリンジャーバンド3σ
39891.77円　　ボリンジャーバンド2σ
39370.09円　　ボリンジャーバンド1σ
39265.00円　　一目均衡表・転換線
39200.00円　　5日移動平均
39081.71円　　18日日経平均株価現物終値
38990.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38848.40円　　25日移動平均
38673.75円　　200日移動平均
38470.00円　　19日夜間取引終値
38470.00円　　75日移動平均
38326.71円　　ボリンジャーバンド-1σ
37805.03円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37283.34円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース